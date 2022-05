CAMEROUN :: Maurice Kamto : "Pourquoi je suis entré au gouvernement en 2004 ?" :: CAMEROON

Le président national du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc) a donné une grande interview ce mercredi 11 mai 2022, à la télévision panafricaine Vox Africa

Invité sur le plateau de « Vous et nous » sur Vox Africa, le Professeur Maurice Kamto a clairement expliqué la raison de sa nomination en 2004

Il a été nommé ministre délégué auprès du ministre de la Justice en 2004 parce qu’il était chargé de de plaider la cause du Cameroun dans le dossier de Bakassi.

"Pourquoi je suis entré au gouvernement ? J´ai été nommé au gouvernement en 2004 parce que j´étais techniquement chargé du dossier de Bakassi. ", explique l’universitaire.

Plus loin, il affirme " J'ai conduit plusieurs commissions, et le représentant du Nigéria était le ministre de la Justice alors que je n´avais pas une fonction officielle. Donc voilà la logique de ma nomination au gouvernement, c'est avec moi qu´on nomme pour la première fois un ministre délégué au ministère de la Justice, parce qu´on ne voulait pas me nommer ministre de la Justice et je n´entrerai pas dans les détails. Je n'aime pas exposer certaines choses qui ne servent à rien[… ]d´où la création d´un poste de ministre délégué, pour qu'il ait ministre là-dedans, pour que je puisse poursuivre les négociations. "

Selon le président du MRC (Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et candidat à la présidentielle 2018, "il y a eu des échanges et on a dit qu’on ne peut pas me donner un poste aussi régalien que le ministre de la Justice. C’est pour ça qu’on a créé un poste de ministre délégué ", a-t-il ajouté.