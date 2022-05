CAMEROUN :: Firba 2022 : C’est lancé ! :: CAMEROON

Les organisateurs de ce rendez-vous culturel étaient face à la presse le 10 mai dernier, au Centre culturel camerounais de Yaoundé ; à l’effet de présenter le contenu de Firba qui se tiendra les 22 et 23 décembre prochain.



Présenté avec ses plus beaux ingrédients, le Firba (Festival international Roots and beauty Africa) se tiendra dans sept mois. Les 22 et 23 décembre de cette année, le Cameroun célébrera un nouveau-né parmi ses événements culturels. Une conférence de presse en prélude au « voir-bébé » a eu lieu le 10 mai dernier au Centre culturel camerounais (Ccc), sous les yeux attentifs et les oreilles bienveillantes des journalistes rattachés à plusieurs organes de presse (écrite, télévision, radio et cybernétique). Du côté des officiels ; l’on a noté la présence de l’artiste Queen Eteme ; du directeur général de Smfhc, Laureine Mba Zoa ; de l’event manager, Eric Christian Nya et du modérateur, Xavier Pierre Essomba.



Dans son exposé liminaire, Eric Christian Nya a déclaré que « l'événement est organisé par l’entreprise évènementielle dénommée Smfashion house basée au Etats Unis ». Le thème de cette première édition étant : « valorisons la diversité culturelle pour une dynamique économique puissante ». Selon Eric Nya, il s’agira de loger dans la même enseigne, différentes expressions artistiques entre autres l’architecture, les arts visuels (dessins, peinture), la musique, l’art de scène (théâtre, mime, danse), la musique, la mode, l’art culinaire. Laureine Mba-Zoa a quant à elle présenté Smfashion qui se déploie dans le domaine de la mode.

Non sans eu l’agréable devoir de sublimer promotrice du Firba, Sylvie Dang Makendi, vivant aux Etats-Unis. Laureine a étalé les faits d’armes de Sylvie Dang dans la culture. « C’est une modéliste et promotrice culturelle. Elle promeut le savoir-faire culturel africain en général et camerounais en particulier ». Elle continue : « Sylvie a été lauréate du prix « African best designer », remporté en 2019 à Hollywood. Après ces lauriers, elle a décidé d’organiser cet événement sur sa terre natale. La plus-value étant qu’elle drainera des investisseurs américains à Yaoundé pendant les deux jours du Firba. Eric Christian Nya a saisi l’occasion pour égrainer des objectifs visés par ces rencontres artistiques. Les plus saillants étant de briser les préjugés qui pèsent sur certains formes artistiques africaines en leur donnant la valeur qu’elles méritent ; permettre aux visiteurs d’avoir plus de connaissances sur le rayonnement de l’art camerounais ; accompagner les exposants à travers un réseau d’experts qualifiés afin qu’ils puissent rehausser leurs standards commerciaux ; accroitre l’image de marque des créateurs de différentes expressions artistiques en leur offrant davantage de visibilité dans l’optique de les ouvrir aux marchés internationaux ; développer sur internet un réseau artistique solide et fiable dans le but de monétiser les contenus dans les médias sociaux.

L’aspect Root and beauty est développé avec maestria par Queen Eteme. « Les gens nous regardent à travers notre culture ; c’est le miroir du peuple. C’est hyper important de promouvoir le made in Cameroon ; montrer à la face du monde ce que nous sommes, ce que nous représentons », déclare-t-elle, tout en maintenant le curseur sur le rôle que jouera le Firba dans cette monstration. « Les questions de journalistes ont été répondues avec la plus grande précision, ce qui montre qu’ils savent où ils vont », a reconnu un confrère.