Des disciples et admirateurs du Professeur Kengne Fodouop, professeur émérite des universités au Cameroun et dans le monde, ont décidé de lui consacrer des mélanges scientifiques, en guise d'hommage pour l'ensemble de son œuvre.

Ci-après les différentes articulations de ce travail collectif qui, espère-t-on, sera la cerise sur le gâteau d'une longue et riche carrière menée avec passion et dévouement par cet homme qui a embrassé la géographie comme on entre dans les ordres.

Télécharger le texte original en version pdf ici (français)

Mélanges en l’honneur du Professeur KENGNE FODOUOP