ESPAGNE :: Liga: Le fc Barcelone a validé son ticket pour la prochaine Ligue des champions :: SPAIN

Que s’est-il passé en LaLiga la semaine dernière ? Voici les 10 histoires marquantes, du cap franchi par Raúl García à la victoire du Real Madrid en demi-finale de Ligue des champions.

Le Real Madrid, l’Atlético de Madrid et le FC Barcelona ont chacun eu de quoi célébrer la semaine dernière, alors que des joueurs comme Karim Benzema et Raúl García ont encore marqué l’histoire.

Le Real Madrid disputera la finale de Ligue des champions

La finale 2021/22 de Ligue des champions verra le Real Madrid affronter Liverpool. L’équipe de LaLiga Santander s’est qualifiée de manière incroyable. Alors qu’il restait une minute de jeu face à Manchester City, le Real Madrid avait besoin de deux buts. Et c’est ce qui s’est passé : Rodrygo a marqué deux fois dans le temps additionnel puis Karim Benzema a inscrit le but de la qualification lors des prolongations.

Villarreal CF éliminé mais la tête haute

La belle aventure du Villarreal CF en Champions League a pris fin contre Liverpool à l’Estadio de la Cerámica. Après avoir perdu 2-0 à Anfield, le Sous-Marin Jaune a failli créer la surprise en revenant à égalité grâce à des buts de Boulaye Dia et Francis Coquelin. Mais Liverpool a finalement gagné ce match retour 3-2. Cela restera tout de même une soirée mémorable pour les hommes d’Unai Emery.

Un autre Trophée de Joueur du Mois pour Karim Benzema

Karim Benzema a été nommé Joueur du Mois d’Avril, ayant marqué quatre buts pour le Real Madrid. C’est la cinquième fois que la star du Real Madrid remporte ce trophée dans sa carrière.

Carrasco décisif dans le Derby de Madrid

L’Atlético de Madrid a battu le Real Madrid 1-0 dimanche : c’est la première fois que Los Rojiblancos viennent à bout de leur rival à l’Estadio Wanda Metropolitano. L’Atleti a très bien joué et a marqué grâce à un penalty de Yannick Carrasco, suite à une faute sur Matheus Cunha.

Le FC Barcelona valide son ticket pour la Champions League

Une volée spectaculaire de Jordi Alba et un but d’Ansu Fati ont permis au FC Barcelona de gagner 2-1 sur le terrain du Real Betis. Ces trois points valident le ticket des Blaugrana pour la prochaine Champions League. Ils sont assurés de terminer dans le top 4 et vont désormais tout faire pour finir deuxième et se qualifier pour la prochaine Super Coupe d’Espagne.

Un but tardif et Levante UD peut encore y croire

Il y a quelques mois, Levante UD semblait condamné mais cette équipe ne s’avoue jamais vaincue. Même si elle est toujours dans la zone rouge, il n’y a plus que cinq points d’écart suite à leur succès 2-1 contre la Real Sociedad, grâce à un penalty de Gonzalo Melero dans le temps additionnel.

La première victoire de Karanka avec Granada CF fut exceptionnelle

Aitor Karanka excelle depuis qu’il est arrivé au Granada CF. Après avoir validé deux nuls lors de ses deux premiers matches, son Granada CF a gagné 6-2 sur le terrain du RCD Mallorca, sortant ainsi de la zone de relégation.

Un nul dans le derby pour assurer l’avenir du Rayo Vallecano

Le Rayo Vallecano a assuré son maintien en LaLiga Santander. Sur la pelouse de Getafe CF, distante de quelques kilomètres de Vallecas, un nul 0-0 a suffi à leur bonheur.

Raúl García monte sur le podium pour les matches joués

En disputant le match entre l’Athletic Club et Valencia CF, Raúl García a dépassé Raúl González Blanco dans le classement des plus nombreuses apparitions en LaLiga Santander. Le joueur de l’Athletic est désormais sur le podium avec 551 matches dans l’élite espagnole. Seuls Andoni Zubizarreta et Joaquín le devancent.

Les coups d’envois pour les deux dernières journées

Les deux dernières journées de cette saison 2021/22 de LaLiga Santander auront des coups d’envois unifiés pour assurer l’équité de la compétition. La 37e journée sera donc disputée le 15 mai à 18h30 et la 38e le 22 mai à 18h30. Quelques matches, sans enjeu, pourraient être décalés.