À PLUS D'UNE DÉCENNIE DE VIE, ELLE A SU INSCRIRE LES INITIALES DE SON NOM DANS LE LIVRE D'OR DU PAYSAGE DES PRESTATAIRES PARA-MEDICALES EN AFRIQUE

Le climat économique Camerounais compte une pléthore de structures. Mais s'il y'a une entreprise qui a réussi à occuper une place de choix dans le milieu des affaires, c'est bel et bien SAT PHARMA SARL. Après avoir conquéri le climat national entrepreneurial en 15 années d'existence, elle poursuit son périple en quête de nouvelles horizons.

Pour comprendre l'histoire de cette structure privée à toujours être leader dans la sphère para-medicale, il faut remonter en 2006, année où elle voit le jour. Sa création, dégage toute une riche histoire famiale " j'ai baptisé cette structure SAT PHARMA Sarl en raison de mon père qui s'appelait SATO Élie. C'est d'où vient son appellation. C'était pour moi une façon de lui rendre un vibrant hommage" précise Monsieur SATO SEUDJEU desiré Promoteur de la société SAT PHARMA SARL.

La réussite de cette entreprise tire son secret dans le transfert générationnel père et fils. Contrairement à d'autres sociétés, son domaine d'application est basé sur la commercialisation à grande échelle des équipements sanitaires. " SAT PHARMA SARL est une société citoyenne qui évolue dans le domaine para-medical. Elle promeut le bien être sanitaire des personnes à des coûts qui sont à la portée de tous.

Cette institution responsable qui œuvre pour le bien être sanitaire de la population, occupe une place de choix au sein de l'appareil étatique et des organismes non-gouvernementales qui ont fait d'elle, un partenaire de la première heure " SAT PHARMA SARL est prestataire au ministère de la défense depuis plus d'une décennie. Nous sommes partenaire de la Munusca depuis son arrivée au Cameroun, nous travaillons aussi avec le HCR, et l'OMS. Ses partenariats professionnelles que nous avons ficelé avec ses institutions sont en raison du professionnalisme, l'efficacité, la rapidité et la qualité du service que nous appliquons " Réitère le patron de SAT PHARMA Sarl.

Les prouesses de la structure, n'ont pas laissé indifférents les promoteurs de l'excellence entrepreneuriale Africaine, qui ont fait de Son président directeur général lauréat du grand prix d'or des étoiles Africaines de l'émergence. Un sacre continental de reconnaissance qu'il a reçu des mains du club Afrique de l'émergence. Une décoration parmi tant d'autres qui a suscité à Monsieur SATO SEUDJEU Désiré et son équipe, un sentiment de joie et de travail accompli. Des émotions qui ont fait jaillir d'autres perspectives pour la société " dans l'optique de lutter favorablement contre le chômage, nous comptons véritablement mettre sur pied une rubrique d'études et de formation à Laa portée de la jeunesse" souligne t-il.

Dans un contexte oú le monde venait de vibrer au rythme de la 136 ème édition de la journée Internationale du travail, il convient de saluer le parcours ce cette structure qui, à force de travail, abnégation rèsilience, discipline et excellence a su se hisser au sommet du paysage économique Camerounais. Elle continue son périple en quête de nouvelles horizons professionnelles.