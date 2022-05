CAMEROUN :: Projet Sawa Beach : un espoir pour les populations de Youpwe. :: CAMEROON

La résurrection de ce projet par la mairie de la ville devrait normalement faire éviter les casses des habitations du quartier Youpwe tel que prévu par les autorités du port autonome de Douala

Le 04 Mai dernier, a été signé à Douala l’accord cadre de coopération CUD/PAD pour le développement du projet Sawa beach.

Un projet d’urbanisation qui vise à faire éclore une ville nouvelle comprenant toutes les infrastructures modernes adaptées à son temps.

Seulement depuis plusieurs semaines, le port autonome de Douala a sommé les populations installées au quartier Youpwe afin que celles-ci libère « ses emprises » avant des casses imminentes.

Seulement, en observant d’un œil averti les plans de ce projet sawa beach, on peut se rendre compte que le site pilote de 127 hectares et la zone d’aménagement concerté (ZAC)de Youpwé de 58 hectares réquisitionnés par le PAD ne font pas partie en réalité du domaine portuaire mais plutôt d’une zone de recasement suite à une décision gouvernementale de 1979 après démolition de ce village des pêcheurs situé jadis du côté de la base navale de Douala.

Dans ce cas ,Sauf entêtement incompréhensible ou ignorance volontaire du décret de 1979 qui donne le droit aux habitants de la base navale de l’époque d’être recasés à cet endroit, ces populations ne risquent plus d’être déguerpies de ce site Au regard de ces éléments et des documents administratifs existants.

Une évolution qui envoie ravir les populations de Youpwè plus précisément ceux de la zone d’aménagement concertée qui se réjouissent de ce projet dont ils seront les principaux bénéficiaires.

Il ne leur reste plus qu’à trouver un terrain d’entente avec les autorités de la ville dans la réalisation des différentes phases du projet.

Le port autonome de Douala quant à lui devra sursoir à ses velléités destructrices au risque d’attaquer l’intégrité territoriale des populations du quartier Youpwe.

Nding Tchibi