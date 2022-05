CAMEROUN :: Devoir de mémoire: La tragique histoire du Nationaliste Jacob FOSSI :: CAMEROON

L'histoire des peuples Africains est, d'ordinaire, écrite par les autres; quelque fois avec brio mais très souvent avec beaucoup d'erreurs, tel qu'on le constate en lisant le livre "Kamerun" de Thomas Deltombe, Manuel Domergue et Jacob Tatsitsa, dans lequel il est écrit que Jacob Fossi, l'un des héros cachés de la résistance camerounaise, fut assassiné en septembre 1959, une erreur sur laquelle sa fille vient faire la lumière avec son livre intitulé: "LES PROFONDES BLESSURES D'UNE CHUTE".



QUI EST JACOB FOSSI ET QUELLE EST SON HISTOIRE?

Ecrivain public en service aux Eaux & Forêt de Dschang, ville ayant connu trois colonisations(Allemande, Anglaise puis Française) située à l'ouest du Cameroun, pas loin de Bafoussam sa ville natale dans laquelle il officiait aussi, Jacob Fossi est résistant et militant de l'UPC(union des populations du Cameroun), parti politique qui regroupe alors la plus grande majorité de camerounais qui aspire à l'indépendance; il en est même son représentant dans sa ville .

Il est arraché à sa famille par les colons français devant ses épouses et ses enfants pour une destination inconnue en juin 1956. Par la suite il décidera de faire stopper un phénomène qui a cour dans sa région et qui consiste à éliminer les nationalistes, fait prisonniers par l'armée française, par la précipitation dans les chutes d'eau, plus précisément celles de la métché, située sur la route qui rallie Bafoussam et Mbouda.

C'est ainsi que le 9 mai 1957, sentant que c'était son tour pour y être précipité, avec malice il réussi à captiver l'attention d'André HOUTARDE, Commandant de l'armée française, en charge de cette opération là. Lorsque celui-ci approcha, Jacob Fossi, le saisit et l'entrainât avec lui dans sa chute...

C'est cette histoire que sa fille, N.Louise MEKAH FOSSI raconte dans son nouveau livre de 400 page "LES PROFONDES BLESSURES D'UNE CHUTE", publié chez EditAfric en Août dernier.



Contact commande : Jacky Moiffo (jmtvplus.com)