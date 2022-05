Yango remporte le prix de la meilleure application numérique de transport urbain au Cameroun :: CAMEROON

Yango remporte le prix de la meilleure application numérique de transport urbain au Cameroun

Lors de la 12ème édition du PRIX ASCOM, le vendredi 29 avril à l'hôtel Prince de Galles à Douala, l'application Yango a remporté le prix panafricain d'excellence en communication dans la catégorie « Meilleure application numérique de transport urbain ». Chaque année, cette cérémonie est organisée par l'Association des Communicateurs du Cameroun, pour récompenser les acteurs clés de la communication et des affaires.

Ce service a été lancé au Cameroun le 15 novembre 2021 et fonctionne désormais dans deux villes - Douala et Yaoundé. Depuis lors, des milliers d'utilisateurs ont apprécié les avantages de Yango en tant que moyen sûr, confortable et abordable de se déplacer dans la ville. Comme dans de nombreux pays, Yango travaille au Cameroun avec des partenaires locaux, des fournisseurs de transport qui travaillent avec des taxis agréés. Ainsi, des centaines de chauffeurs ont eu l'opportunité de trouver plus de clients et de gagner plus chaque jour.

Didier Theze, Responsable Pays de Yango au Cameroun : "Nous sommes vraiment heureux que tant d'utilisateurs au Cameroun aient maintenant apprécié le véritable changement que Yango a apporté à la vie quotidienne, en améliorant l'accessibilité des transports en ville pour les utilisateurs et en créant de nouveaux lieux de travail pour les chauffeurs. Nous allons continuer à travailler dur pour améliorer notre service dans le pays afin de justifier cette grande confiance et ce soutien que des milliers de nos clients nous accordent chaque jour en choisissant Yango."

Yango est un service international d'information pour la commande de taxis en ligne qui opère dans 19 pays en Europe, en Asie centrale, au Moyen-Orient et en Afrique (Côte d'Ivoire, Ghana, Cameroun, Sénégal, Zambie et Angola). Contrairement aux autres services en ligne disponibles, l'application Yango utilise sa propre cartographie, son propre routage et sa propre navigation, ainsi qu'une distribution intelligente des commandes. Ces technologies réduisent considérablement le coût net du trajet et le temps qu'un chauffeur passe à chercher un client, à se rendre chez le client suivant ou à conduire un client à sa destination. Le routage efficace de Yango et les technologies similaires assurent une utilisation efficace du temps des chauffeurs tout en offrant un service prévisible et abordable aux usagers.

Yango won the Best Digital Urban Transport Application award in Cameroon

During the 12th edition of the ASCOM PRIZE on Friday, 29th April at the Prince de Galles Hotel in Douala, the Yango application won the pan-African prize for excellence in communication in the Best Digital Urban Transport Application category. Each year, this ceremony is organized by the Association of Communicators of Cameroon, to reward the key players in communication and business.



The service was launched in Cameroon on 15th of November 2021 and now operates in two cities - Douala and Yaounde. Since then thousands of users have appreciated the advantages of Yango as a safe, comfortable and affordable way to travel around the city. Like in many countries in Cameroon, Yango works with local partners - transportation providers that work with licensed taxis. This way hundreds of drivers got the opportunity to find more customers and earn more every day.



Didier Theze, the Regional Manager for Yango in Cameroon. “We are really happy that so many users in Cameroon now appreciated the real change that Yango brought to everyday life, improving transport accessibility in the city for users and creating new working places for drivers. We will continue to work hard to improve our service in the country to justify that great trust and support that thousands of our clients give us every day by choosing Yango.”



Yango is an international information service for ordering taxis online which operates in 19 countries across Europe, Central Asia, the Middle East and Africa (Ivory Coast, Ghana, Cameroon, Senegal, Zambia and Angola). Unlike other online services available, Yango app uses its own mapping, routing, and navigation as well as smart order distribution. These technologies significantly reduce the net cost of the trip and the time that a driver spends seeking a customer, heading to the next customer, or driving a customer to his/her destination. Yango’s efficient routing and similar technologies ensure efficient use of drivers’ time while providing predictable and affordable service to riders.