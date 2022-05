CAMEROUN :: Caravane MAGGI 2022 : faire des étoiles, pour une cuisine saine dans les familles :: CAMEROON

L’édition 2022 de « la Caravane des Etoiles MAGGI » a été lancée à Douala devant les medias. Elle se déploiera dans la ville de Yaoundé du 23 au 28 Mai 2022 et la ville de Douala, du 20 au 25 Juin 2022. A travers ce programme, Nestlé Cameroun veut faire des jeunes filles de 18 à 35 ans des Etoiles pour encourager et vulgariser une cuisine saine dans les familles. Les participantes pourront gagner de nombreux lots pendant que la caravane va toucher des milliers de personnes.

La Caravane des Etoiles MAGGI vient, par cette compétition culinaire donner l’importance à une alimentation saine comme pilier essentiel pour une bonne santé. Il s’agit pour le nutritionniste Fotso d’ « une éducation nutritionnelle pour la promotion d’une alimentation saine, variée et équilibrée »

Aussi, à la suite des 6 autres régions déjà visitées depuis 2017,la Caravane va explorer les régions du Littoral et du Centre afin de promouvoir les talents culinaires et de détecter le cordon bleu de chaque région baptisée « l’Etoile de la Région ».En tant qu’ambassadrice MAGGI, l’Etoile de la Région a pour mission de contribuer avec Nestlé à l’éducation et la sensibilisation des familles sur la cuisine saine notamment à travers des astuces simples et pratiques sur le bon usage des bouillons culinaires MAGGI.

Pour y parvenir, la marque MAGGI s’est engagée depuis 2017 à utiliser des ingrédients plus familiers et communs, à améliorer le profil nutritionnel de ses produits notamment par la réduction de la teneur en sel et l’enrichissement en Fer. Bien plus, MAGGI s’est engagée à créer plus de valeur pour la société et la communauté en augmentant l’approvisionnement local et en contribuant à l’économie ; à sensibiliser et contribuer à l’éducation nutritionnelle, sur une alimentation saine dans les familles. Les modes de vie sains, et la cuisine.

MADELEINE NGO MOOH, responsable développement marque MAGGI,« À travers la Caravane des Etoiles MAGGI que Nestlé lance ce jour, nous souhaitons contribuer à l’éducation nutritionnelle des individus et des familles au Cameroun, sur les modes de vies sains, et sur les bonnes pratiques pour une alimentation saine une cuisine et une alimentation saine. Il s’agit aussi pour Nestlé à travers MAGGI de valoriser et de célébrer la cuisine camerounaise par la reconnaissance des talents culinaires de chez nous. »

La Caravane des Etoiles MAGGI vise à toucher près de 10 Millions de personnes en 2022 au Cameroun. Cette activité est en droite ligne avec la raison d’être de Nestlé qui repose sur la conviction selon laquelle la force d’une bonne alimentation peut améliorer la qualité de vie de tous aujourd’hui, ainsi que celle des générations futures. Une prime de 500 000 CFA sera offerte à l’étoile de l’année, un congélateur de 350 litres à la première dauphine, une cuisinière à la deuxième dauphine.

Pour s’inscrire, les jeunes filles âgées de 18 à 35 ans sont invitées à composer le numéro WHATSAPP suivant : 651958910, ou le numéro vert de NESTLE Cameroun au 8545.