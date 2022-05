MONDE ENTIER :: Avant la Coupe d'Afrique des Nations 2023, direction le Qatar 2022 :: WORLD

Les fans de football africain auront encore une bonne raison de se réjouir en 2023, la CAN arrive ! La Coupe d'Afrique des Nations 2023 sera certainement un événement passionnant, avec des équipes de tout le continent qui se disputeront le titre détenu par l'équipe du Sénégal, qui a gagné contre l'équipe d'Égypte au tir au but, 4-2.

Mais avant cela, les supporters de l’équipe camerounaise vont avoir la chance de soutenir les joueurs lors de la prochaine Coupe du Monde 2022 qui aura lieu au Qatar en fin d’année, une chance pour notre belle nation.

Dans cet article, nous allons revenir sur les tirages au sort de la CAN 2023. Est-ce que le Cameroun a bénéficié d’un tirage au sort avantageux ? Réponse ici ! Et puis nous ferons un point sur la participation du Cameroun à la Coupe du Monde 2022.

La Coupe d'Afrique des Nations et le Cameroun

La Coupe d'Afrique des Nations, ou CAN, est la principale compétition de football en Afrique. Elle a lieu tous les deux ans et oppose des équipes de tout le continent africain.

La première CAN a eu lieu en 1957 et a été remportée par l'Égypte. Depuis, le tournoi a eu lieu 33 fois, l'édition la plus récente ayant été organisée par le Cameroun du 9 janvier 2022 au 6 février 2022.

L'équipe du Cameroun a fait honneur plus d'une fois lors de cette compétition puisqu'elle l'a remportée à maintes reprises, en 1984, 1988, 2000, 2002 et 2017. L'équipe a terminé troisième lors de la dernière édition, ce qui n'a pas manqué de décevoir les locaux qui voyaient déjà leur équipe sur la plus haute marche du podium.

Le tirage au sort a eu lieu, voici les groupes

Dans un de nos articles précédents concernant la CAN , nous vous révélions les chapeaux de tirage de la compétition de football la plus populaire d’Afrique. Aujourd’hui, nous sommes en mesure de vous révéler enfin les groupes de qualification de la CAN. Pour info, le tirage a eu lieu le 19 avril 2022 à Johannesburg, en Afrique du Sud.

Voici donc les 12 groupes de quatre équipes chacun:

Groupe A : Nigeria, Sierra Leone, Guinée-Bissau, Sao Tomé-et-Principe.

: Nigeria, Sierra Leone, Guinée-Bissau, Sao Tomé-et-Principe. Groupe B : Burkina Faso, Cap-Vert, Togo, Eswatini.

: Burkina Faso, Cap-Vert, Togo, Eswatini. Groupe C : Cameroun, Kenya, Namibie, Burundi.

: Cameroun, Kenya, Namibie, Burundi. Groupe D : Égypte, Guinée, Malawi, Éthiopie.

: Égypte, Guinée, Malawi, Éthiopie. Groupe E : Ghana, Madagascar, Angola, Centrafrique.

: Ghana, Madagascar, Angola, Centrafrique. Groupe F : Algérie, Ouganda, Niger, Tanzanie.

: Algérie, Ouganda, Niger, Tanzanie. Groupe G : Mali, Congo, Gambie, Soudan du Sud.

: Mali, Congo, Gambie, Soudan du Sud. Groupe H : Côte d’Ivoire, Zambie, Comores, Lesotho.

: Côte d’Ivoire, Zambie, Comores, Lesotho. Groupe I : RD Congo, Gabon, Mauritanie, Soudan.

: RD Congo, Gabon, Mauritanie, Soudan. Groupe J : Tunisie, Guinée équatoriale, Libye, Botswana.

: Tunisie, Guinée équatoriale, Libye, Botswana. Groupe K : Maroc, Afrique du Sud, Zimbabwe, Liberia.

: Maroc, Afrique du Sud, Zimbabwe, Liberia. Groupe L: Sénégal, Bénin, Mozambique, Rwanda.

Première équipe du Groupe C, l’équipe du Cameroun pourrait, si tout se passe bien, largement tirer son épingle du jeu et se retrouver première de son groupe , synonyme de qualification pour les phases finales de la compétition.

Avant la CAN, il faut se concentrer sur la Coupe du Monde 2022 au Qatar

L’objectif pour le président de la Fédération Camerounaise de Football , Samuel Eto'o, est clair, la Coupe du Monde 2022 au Qatar avant tout.

En effet, l’équipe du Cameroun a réussi, dans les derniers instants d’un match palpitant, à voler la qualification aux joueurs algériens. C’est tout un pays qui a célébré cette victoire et cette qualification pour la plus belle des compétitions footballistiques qui soit. Elle se retrouve donc dans un groupe compliqué selon nous, composé du Brésil, grande nation du football mondial, de la Suisse et de la Serbie.

Le premier match contre la Suisse aura lieu le 24 novembre. Les fans peuvent déjà retrouver les pronostics de cette rencontre sur Betway . En date du 26 avril 2022, le bookmaker annonce pour le moment la Suisse comme le favori de cette rencontre avec une cote de 1.83 pour une victoire de l’équipe helvète contre 4.50 pour une victoire de l’équipe du Cameroun.

Mais à ce stade, nous le savons tous, rien n’est fait. Il reste un peu plus de 6 mois aux joueurs camerounais ainsi qu’aux autres équipes africaines pour se préparer, se concentrer, afin d’aborder la compétition la plus médiatisée de la FIFA .

En tout cas, une chose est sûre, nous serons tous derrière nos écrans (pour ceux qui n’auront pas la chance de se rendre au Qatar) afin de supporter nos joueurs et nos couleurs !