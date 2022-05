CAMEROUN :: Revendications des enseignants : Le rouleau compresseur en téléchargement :: CAMEROON

Par leur mouvement de revendication des meilleures conditions de travail baptisé On a Trop Supporté OTS, les enseignants veulent ils déstabiliser le Cameroun ? C’est la question qui transpire de la correspondance du ministre de l’administration territoriale Paul Atanga Nji et relayée par certains journaux de la place à Yaoundé.

Dans cette correspondance musclée, il est reproché aux enseignants la publication des tracts dans les réseaux sociaux appelant à une grève générale des enseignants. Il leur est attribué des connivence avec les Ong et partis politiques et la tenue d’une réunion secrète en vue de déstabiliser le pays.

Instruction a été donnée aux gouverneurs de procéder aux interpellations des membres des mouvements OTS et On a Trop Attendu OTA.

Nous vous proposons l’intégralité de cette lettre