CAMEROUN :: Les conseillers municipaux de Douala 1er formés au développement durable :: CAMEROON

Dans le cadre du projet Unesco Héritage for Sustainable City (USC), ces derniers reçoivent une formation en développement durable depuis le 5 mai dernier.

« comment intégrer le développement durable dans la vie du conseiller municipal, comment le conseiller municipal peut contribuer pour accompagner l’exécutif municipal à mettre en place des politiques publiques au niveau local qui s’inscrivent sur les objectifs de développement durable ». Voilà entre autres les résultats attendus par les initiateurs du projet USC à son terme tel qu’expliqué par le professeur Esoh Elamè formateur du jour et project manager du projet USC.

C’est dans ce fil conducteur que s’inscrit l’atelier de formation auquel prennent part les conseillers municipaux et le personnel de la mairie de Douala 1er organisé par l’exécutif communal de Douala 1er en partenariat avec les villes de Montemarciano en Italie, Haskovo en Bulgarie et Saint-Louis au Sénégal , cette formation porte sur les thématiques telles que le développement durable, le rôle du conseiller municipal, la ville intelligente , l’agenda 21 etc ... mieux elle devra apporter des réponses aux questions citées plus haut.

Richard Moukoko Doualla, conseiller municipal dira à ce propos « La formation que nous suivons aujourd’hui permet de définir un nouveau modèle de conseiller municipal parceque le conseiller municipal ne sera plus celui qui n’attend que les délibérations, il sera celui qui est même à la base de ces délibérations en y apportant son savoir faire non seulement sur le plan politique mais aussi sur le plan de l’environnement parceque vivant dans un territoire, il doit s’affirmer et représenter véritablement ce territoire au niveau de la ville »

Pour les organisateurs de ce projet, la vie du conseiller municipal devrait désormais être animée par la réflexion et la maîtrise des procédures afin d’accompagner la commune à mettre en place des projets qui sont appropriés à la population , il est donc question de définir le rôle des conseillers municipaux qui eux devraient réfléchir sur comment influencer la vie de la municipalité. Ainsi on aura des conseillers municipaux arrimés à l’action politique au niveau national et international.