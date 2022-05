CAMEROUN :: Justice : Un ancien présentateur de Crtv-radio déclaré non-coupable d'assassinat :: CAMEROON

Né en 1952 à Ebolowa, le nommé Marcel Diderot MOTO ESSA'A, gestionnaire de profession, a longtemps occupé le poste de caissier principal à l'hôpital central d'Enongal avant de changer d'orientation professionnelle pour devenir animateur en langue Bulu à la Crtv-radio, station régionale du Sud.

Malgré son infirmité des deux pieds qui l'oblige à se déplacer à l'aide d'un dispositif en fer , le pieux septuagénaire est devenu le présentateur atitré de l'émission en langue Bulu,"Ntum Nnam" sur les antennes de la station Crtv-radio Sud pendant plusieurs années jusqu'à sa retraite.

L'AFFAIRE D'ASSASSINAT QUI A FAIT BASCULER SA VIE

En octobre 2020, Marcel Diderot MOTO ESSA'A plus connu sous le pseudonyme de MAN DIDO,qui, n'a pas eu de nouvelles d'une de ses connaissances depuis plusieurs jours, va lui passer un appel téléphonique et plutard en fin de journée, ils vont partager un pot de bière dans un bar avec des amis. Puis, Ils se sont séparés en soirée. Quelques temps après, le corps de la femme en question présentant des signes d'une agression physique est retrouvé inerte à l'autre bout de la ville au carrefour Zambo à Ebolowa.

Dans le répertoire téléphonique de la femme, le numéro de téléphone de Marcel Diderot MOTO ESSA'A figurait sur la liste des derniers appels.

Bien qu'affecté par la triste nouvelle, le présentateur d'émission avait été interpellé puis mis sous mandat de dépôt mais il a fini par être innocenté hier vendredi 6 mai 2022 au cours d'une audience tenue au tribunal de première instance d'Ebolowa.

Quelques minutes après l'annonce du verdict, Marcel Diderot MOTO ESSA'A a rendu grâce à Dieu et à l'impartialité des juges tout en comprenant et s'associant à la très grande douleur de la famille nucléaire de la défunte et a demandé à Dieu de pardonner le plaignant afin que la paix revienne entre les deux familles et que le véritable assassin soit découvert.