Comment l'agence France Médias Monde contrôle les médias ouest-africains ?

Comprendre pourquoi les médias dits ouest-africains ne sont que de simples relais des médias affiliés à l’agence France Médias Monde à travers CFI, il fallait s’intéresser à leur monde financement.

Les médias africains à l’image des élites politiciennes africaines

En effet, les élites africaines sont connues pour être majoritairement des vassales de l’Occident, précisément de la France et des USA. Les médias africains ne font pas mieux. D’ailleurs, la plupart de ces médias est créé par ces mêmes politiciens. Ainsi, ils (médias) se lancent dans la propagande puérile de leurs propriétaires. Une propagande qui les infantilise et, abruti par ailleurs les populations.

Pour une ruelle de 100 mètres construite avec les fonds de l’État, ces médias sont investis de chanter les louanges du gouvernement pendant des mois. Même la construction d’une latrine dans une école fait la une des journaux africains pendant des semaines.

Ces médias ne posent pas les vrais débats de société. Leurs multiples plateaux sont réservés au sujet de déviances sexuelles et de musiques non conscientes. Les autorités béninoises de régulation de la presse ont dû ordonner la suspension d’une émission faisant l’apologie de la déviance sexuelle et morale. Les questions de souveraineté africaine ne sont pas inscrites aux multiples programmes de ces médias. Les rares fois où ils organisent ces débats, c’est pour inviter des soi-disant experts, qui ne sont forts qu’à démontrer comment l’Afrique n’est pas prête à s’autodéterminer et à se responsabiliser.

Le narratif journalistique de France Presse Monde repris par les médias ouest-africains

Dans un contexte de permanentes guerres d’influence et de propagande, l’Afrique se perd à cause des médias ouest-africains. Avec un narratif insultant, humiliant, méprisant et déstabilisateur, ils organisent des propagandes contre les mouvements Panafricanistes, contre les armées nationales et contre les efforts de chefs d’État souverainistes. Toutes ces propagandes nous pousseraient à s’intéresser au mode de financement de ces médias.

La dépendance financière médias ouest-africains à France Médias Monde

En lisant la plupart des médias ouest-africains, l’on aperçoit régulièrement la mention ‹‹ soutenu par CFI ››. Mais qu’est-ce que CFI et quelle est son influence sur l’orientation idéologique de l’information divulguée par ces médias ?

En effet, le Canal France Internationale ‹‹ CFI ›› est l’agence française de développement médias.

Sur son site officiel, il se décrit comme suit : ‹‹ CFI est un opérateur public majoritairement financé par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, dont la subvention annuelle (inscrite sur le programme budgétaire 209 – Solidarité avec les pays en développement) couvre environ 85% de son budget. Le mandat de CFI s’inscrit donc dans le cadre de la politique française d’aide publique au développement ››.

Pour décrire ce qui concerne sa relation avec l’État français, ‹‹ Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) confie à CFI la mission de mettre en œuvre sa politique d’appui au développement des médias publics et privés, et plus généralement du secteur audiovisuel dans une perspective tri-média, dans les pays bénéficiaires de l’aide publique au développement ››.

L’agence française de développement médias est devenue le 27 juin 2017 une filiale entièrement détenue par France Médias Monde selon les informations publiées sur le site cfi.fr.

À travers ses soutiens aux médias relais en Afrique, France Presse Monde à travers sa filiale CFI influence directement ou indirectement l’information au profit de la France. Au Mali par exemple, ces médias manipulés tirent à boulet rouge sur les forces armées de leur propre pays le Mali. Des forces armées qui s’échinent, avec souvent des assassinats dans son rang par les terroristes, à libérer le Mali du joug terroriste.

En définitif, l’on peut retenir que ces médias africains en question, contrôlés financièrement par France Médias Monde, servent les intérêts de la France au détriment des informations dont a besoin le peuple africain pour sa libération vis-à-vis de la France. Le ver est dans le fruit, dit-on.