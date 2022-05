CAMEROUN :: Kidnapping de la sénatrice : L’Upc aux côtés du Rdpc pour un retour à la paix :: CAMEROON

Le Sg du « parti du Crabe » exhorte le chef de l’État à user de tous ses pouvoirs pour la libération de Elisabeth Regina Mundi.

Cinq jours après le kidnapping de Elisabeth Regina Mundi, sénatrice du Rassemblement démocratique du peuple Camerounais (Rdpc), L’Union des populations du Cameroun (Upc) affirme son soutien au parti de la flamme. Le parti au scorpion rouge « invite S.E Biya, président de la république […] à prendre acte de cette déclaration de guerre contre le Cameroun et ses institutions et d’user de toutes prérogatives afférentes à ses fonctions pour sauvegarder l’unité territoriale et la libération immédiate de la Sénatrice Elisabeth Regina Mundi » indique le parti, dans un communiqué daté du 5 mai dernier.

Le parti au scorpion rouge, en témoignant son soutien aux forces de maintien de l’ordre, « reste aux côtés du Rdpc et la famille biologique de la sénatrice face à cette épreuve qui interpelle toute la classe politique ».

Il sollicite en outre, la coopération des populations des deux régions en crise sécuritaire et les autorités administratives pour vaincre ces actions des terroristes. Pour rappel, le 30 avril dernier, pendant qu’elle se rendait dans son village, dans le Nord-Ouest, la sénatrice Elisabeth Regina Mundi avait été enlevée en compagnie de son chauffeur par des indépendantistes du Nord-Ouest.