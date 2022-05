CAMEROUN :: CHRISTOPHER J. LAMORA CHEZ LE PREMIER MINISTRE DION NGUTE :: CAMEROON

L'ambassadeur US au Cameroun Christopher J. Lamora était hier chez le premièr ministre Dion Ngute pour parler des opportunités d'investissements et de la situation dans le Nord ouest et le Sud ouest.

Notons que les entreprises américaines ont laissé des très mauvais souvenir au Cameroun. C'est le cas de AES Sirocco qui après avoir ruiné les infrastructures hydroélectriques du pays a fuit au moment où il fallait faire la maintenance.

La société américaine Southwest International Construction Corporation (SICC) devait construire une usine de préfabriqués au Cameroun , ensuite le marché Congo de Douala et les logements sociaux, cette structure est actuellement en justice avec ses partenaires alors que aucun projet n'a démarré.

Geovic et le projet de Nkamouna , l'entreprise non seulement a puisé dans les caisses de l'état plus de 35 milliards de FCFA pour démarrer le projet de Nickel et Cobalt , les révélations d' Eugene Nyambal sur cette entreprise font froid dans le dos .

Pour gagner le marché de livraison de 09 locomotives à Camrail , le géant américain promettait la construction de la ligne de chemin de fer. Une fois les locomotives livrées les Américains ont disparu.

L'évocation du nom Boeing avait donné beaucoup d'espoir aux camerounais. Malgrés la signature des accords et contrats- plans, Camair-co célèbre la réouverture de la ligne du Tchad.