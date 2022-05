CAMEROUN :: MOUVEMENT D’HUMEUR : La nouvelle charge d’HYSACAM contre le gouvernement :: CAMEROON

A deux semaines de la célébration de la fête nationale, les grandes métropoles présentent un visage hideux. Les éboueurs, dans l’attente de l’assurance maladie, des allocations familiales et de deux mois d’arriérés de salaire, observent un arrêt de travail depuis le 25 avril.

L’entreprise chargée de l’assainissement de la ville par la collecte et le ramassage des ordures ménagères connaît actuellement des tensions de trésorerie qui entraînent le non-paiement des salaires depuis deux mois. Une situation qui provoque le courroux des employés qui ont décidé de passer à l’offensive en déclenchant un nouveau mouvement d’humeur.

Le gouvernement est une fois encore, sous pression. Le personnel de la société Hygiène et salubrité du Cameroun (HYSACAM) a mis sa menace à exécution. Dans le but de réclamer de meilleures conditions de travail et, davantage, le paiement de leurs arriérés de salaire, ils ont déposé pelles, balais et seaux poubelle depuis le 25 avril dernier. Les camions de ramassage des ordures ménagères sont tous à l’arrêt. Réunis au siège de la société à Yaoundé, des employés disent acheter le matériel de travail avec leur argent et se plaignent de parcourir de grandes distances entre les quartiers de la ville à pieds pour rallier les lieux de travail. Ils réclament en outre l’assurance maladie, les allocations familiales, les soins de santé et le paiement de deux mois d’arriérés de salaire.

Fin 2021, à la veille du début de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021) de football, Yaoundé et d’autres grandes agglomérations du pays avaient été submergées par des immondices d’ordures suite à la grève des éboueurs. Ils utilisaient les camions pour barricader l’entrée de leur base au quartier Nkolfoulou. Ils accusaient à cette époque trois mois de salaire impayés. «Nous dormons dans les camions, nos familles sont divisées et nos enfants ne vont plus à l’école», avait déclaré l’un des employés de l’entreprise HYSACAM.

Au final, seulement deux mois d’arriérés de salaire avaient été soldés grâce aux 7 milliards de FCFA versés par le ministre des Finances pour éponger partiellement la dette due à la société. En effet, ces tensions de trésorerie sont dues à l’accumulation des créances par l’Etat du Cameroun et les collectivités territoriales décentralisées, qui représentent plus de huit mois de prestations non payées, indique le président directeur général d’HYSACAM, Michel Ngapanoun, dans une note d’information à l’adresse du réseau du personnel, à propos des arriérés de salaire des mois d’août et de septembre 2021. Il importe de préciser qu’en début 2021, ces créances dues par l’Etat et les collectivités territoriales décentralisées s’élevaient à plus de 10 milliards de FCFA.

Il y a encore quelques mois, l’entreprise s’est dotée de 100 camions flambants neufs à hauteur de 12 milliards de FCFA qui ont été présentés à la presse. Mais l’entreprise baigne toujours dans la précarité. Une situation à laquelle il faut vite remédier car HYSACAM est l’un des acteurs stratégiques du Cameroun dans la célébration de la fête nationale prévue le 20 mai prochain. Le personnel de la structure en charge du ramassage des ordures entend bien perturber la sortie du président de la République qui, à cette occasion, s’apercevra du visage hideux de la capitale. De plus, la nouvelle grève des éboueurs intervient dans un contexte sociopolitique marqué par des revendications tous azimuts.

Les enseignants du secondaire réunis au sein du collectif «On a trop supporté » ne lâchent pas prise et menacent de boycotter la session d’examens officiels 2022. Dans le même élan, des personnels de la santé ont déployé une longue liste de revendications, que le ministre en charge de ce département ministériel essaye, tant bien que mal, d’étouffer. La justice n’est pas épargnée, avec les greffiers qui entendent descendre dans la rue dans les prochaines semaines. Alors que les enseignants du supérieur ont lancé un ultimatum, appelant leur hiérarchie à apporter des solutions concrètes à leurs desiderata. Celui-ci expire en juin.