CAMEROUN :: BAMENDA LA CATHÉDRALE SAINT JOSEPH de MAMFÉ GROUILLE DE MONDE :: CAMEROON

Une foule de près de 10 000 chrétiens venus de tous les coins et recoins du Cameroun est massée à l'esplanade de la CATHÉDRALE SAINT JOSEPH de MAMFÉ.

L'événement tant couru du jour est la grandiose ordination de Monseigneur le Révérend Docteur ALOYSIUS ABANGALO FONDONG comme ÉVÊQUE du Diocèse de MAMFÉ. Cérémonie présidée par le Révérend Docteur ANDREW FUANYA NKEA, Archevêque Métropolitain de Bamenda, Président de la Conférence des Évêques de la Province Ecclésiastique de Bamenda nouveau Président de la Conférence Épiscopale du Cameroun, accompagné de très illustres membres de la Conférence Épiscopale nationale, pratiquement au complet pour la circonstance.

Dans son homélie du jour, le Président de la Conférence Épiscopale Nationale à été particulièrement riche d'éloge envers l'élu du jour, de même qu'il a retracé l'histoire récente de l'église Catholique Romaine dans ce qui est la circonstance du Diocèse de MAMFÉ, avant de s’appesantir sur les relations futures entre le peuple de Dieu à MAMFÉ et son Berger.

Le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense JOSEPH BETI ASSOMO représente personnellement le Chef de l'Etat, Son Excellence Monsieur PAUL BIYA, Président de la République à cette cérémonie, qui se déroule en contexte de nécessaire raffermissement des liens entre les fidèles et l'évangile, lien récemment quelque peu perturbé par des troubles socio-sécuritaires dans la MANYU.

Le NONCE APOSTOLIQUE et REPRÉSENTANT du SAINT SIÈGE au CAMEROUN et en GUINÉE ÉQUATORIALE, Son Éminence JULIO MURAT, à rehaussé de sa présence cette cérémonie.

Né LE 05 juin 1973 à Molyko-Buea, Monseigneur Aloysius ABANGALO FONDONG est le 3ème d'une fratrie de 9 enfants issus des œuvres de Pâ Joachim NJIAKA FONDONG et Mâ Rose Asong Awung. Il reçoit la 1ère Communion le 6 février 1983 à DEBUNSCHA, et la Confirmation à BOTA le 25 novembre 1984. Il rentre au ROGAN MINOR SEMUNARY en 1996, et sera admis au SAINT JOHN MARY VIANNEY SPIRITUAL CENTRE NJINIKOM pour continuer sa formation. En 1988, il est admis comme Grand Séminariste au SAINT THOMAS AQUINAS MAJOR SEMINARY BAMBUI. Il sera ordonné PRÊTRE CATHOLIQUE le 20 avril 2006 , à la REGINA PACIS CATHEDRAL SOPPO-BUEA, par Son Éminence CHRISTIAN TUMI et Évêque par les Actes du Pape François datés du 22 février 2022.

Entre autres qualifications de haut niveau, l'élu du jour est DOCTEUR EN DROIT CANON (2022) de la PONTIFICAL UNIVERSIT À URBANIANA de ROME.

Il aura été précédé à ce poste par, Bishop FRANCIS TEKE LYSINGE (1999 - 2014), Coadjutor Bishop ANDREW NKEA FUANYA (2013 - 2014), Bishop ANDREW NKEA FUANYA (2014 - 2019).

S'adressant enfin solennellement à l'audience, Monseigneur Aloysius ABANGALO FONDONG a exhorté le peuple de Dieu à tourner le dos à l'insécurité pour rejoindre le camps de la paix. Il s'est dit résolument engagé à travailler pour le retour définitif de la paix dans la MANYU et au delà.

Cette volonté a été manifestée par le don et la bénédiction d'une représentation de NOTRE-DAME DE FATIMA, invocation attribuée à la VIERGE MARIE après les apparitions mariales reçues par trois petits bergers à Fátima, un village de la région centrale du Portugal, à six reprises au cours de l'année 1917.

C'est dans la Paix, la Confraternité et la Charité que la cérémonie s'est achevée, laissant la place à la Communion des cœurs et aux agapes et réjouissances du peuple et de l'Eglise de Dieu, visiblement et pour longtemps réconciliés dans la MANYU en particulier, en même temps qu'aux quatre coins du Cameroun.