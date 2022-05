CAMEROUN :: La Fondation Orange inaugure un Digital Center Club à l’Université de Yaoundé 2. :: CAMEROON

Première du genre, Orange Cameroun implémente la digitalisation des universités d’État. Fruit du partenariat signé entre le Ministère de l'Enseignement Supérieur et la Fondation Orange Cameroun en 2018, le top management de l’Université de Soa et les cop's de la communauté Pulse ont accueilli cette infrastructure high-tech ce 22 avril 2022 avec beaucoup d'engouement et de gratitude.

Au cours de la cérémonie présidée d'une part par le Recteur Pr. Adolphe MINKOA SHE et Le Directeur des Affaires Institutionnelles et Règlementaires d'Orange Cameroun Monsieur Alain Blaise BATONGUE, les deux institutions ont annoncé le début d’une aventure qui permettra la professionnalisation accrue des unités d'enseignements dispensés. À travers la construction et l’équipement de ce Orange Digital Center Club, ce sont des solutions numériques pérennes pour le plus grand bonheur.

Sur le plan académique l’inauguration officielle d'Orange Digital Center Club à l'Université de YDE2 permet d’accompagner la digitalisation de l’université, améliorer l’employabilité des futurs diplômés, acquisition pour des étudiants, des compétences dans le domaine du numérique en complément du programme universitaire, favoriser des coopérations et des synergies avec des acteurs clés de l’écosystème du numérique et de l’entrepreneuriat, accompagner des projets personnels et contribuer à l’ouverture de l’université avec des contributions d’acteurs externes.

En présence de plusieurs partenaires de la Fondation Orange, le top management de l'Université de YDE2 et les structures rattachées au rang desquels Pr Maurice TCHUENTE Président du Conseil d’Administration, Pr Adolphe MINKOA SHE Recteur de l’UYDE2, Pr Jean Emmanuel PONDI Recteur de ICT University, M. Essama EMBOLO – Maire de la Commune de SOA, Pr Alice NGA MINKALA- Directeur de l’ESSTIC, S.E M. Daniel Urbain NDONGO - Directeur de l’IRIC, Pr Alain ONDOUA Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Pr Désiré AVOM Doyen de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion ont remercié le geste qui vient d'être posé et ils fondent un réel espoir pour la transformation digitale de la structure bénéficiaire. «Nous voulons accroître la professionnalisation de l’offre de formation, avec des compétences spécifiques à acquérir. De ce point de vue, l’ODC est le meilleur adjuvant. Il ne remplacera pas les enseignements traditionnels, mais permettra d’acquérir des compétences supplémentaires spécifiques et compétitives dans le rude marché du travail. L’autre ambition assumée est la création d’une chaîne du numérique, en vue de tirer le meilleur profit des usages et des opportunités du digital » propos du Pr Adolphe MINKOA SHE, Recteur de l'UYDE2

D'autres parts Orange Cameroun qui est le donateur de ce club avec son équipe locale conduite par Monsieur Blaise Batongué, Directeur des Affaires Institutionnelles et Réglementaires qu'accompnaient M. Emmanuel ETIA, Directeur Orange Digital Center, Mme Elizabeth EHABE, Secrétaire Générale de la Fondation Orange, M. Yves KOM, Directeur Marketing et Communication Orange Cameroun.

Propos du Directeur des Affaires Institutionnelles et Règlementaires M. Alain Blaise BATONGUÉ « Le choix s’est porté sur l’université de Yaoundé II pour l’abriter car cette institution réunit toutes les conditions pour son déploiement. Nous restons convaincus en effet que de par son implantation et son plan stratégique, l’UYDE2 SOA a tout pour être l’université de référence du Cameroun de demain ».

Pour l’équipe d'Orange Cameroun, il est prévu de porter cette même action dans d'autres universités. Pour la première expérience, l'ouverture de ce club cherche à concrétiser l’ambition de régionalisation du concept ODC, confirmer la volonté de OCM de contribuer à la digitalisation des universités, consolider l’empreinte RSE de la marque Orange vers l’inclusion numérique de tous et de l’employabilité des jeunes, susciter de potentiels partenaires.

Au sens large du terme, Orange est une entreprise de téléphonie mobile qui offre une large gamme de produits de télécommunication. En dehors de Orange Money qui facilite le payement des factures, le retrait d'argent, la Fondation Orange par le biais du mécénat soutient des actions sociales en faveur de l’enfance et de la femme à travers le monde, la construction des écoles, des forages et des appuis financiers aux groupes de femmes organisées à travers des appels à projets, des programmes structurants, portés par des ONG internationales ou des associations qui développent des projets dans la durée. Elle soutient notamment des projets associatifs favorisant la scolarisation dans les pays en développement.

La coupure du Ruban et le dévoilement de la plaque inaugurale ont bouclé la cérémonie.