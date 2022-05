ESPAGNE :: Visite surprise à Madrid de Nvono-Ncá, ambassadeur de Guinée équatoriale à Bruxelles :: SPAIN

Dans le cadre de la sécurité du golfe de Guinée équatoriale, l'ambassadeur et représentant du pays dans la capitale belge, Bruxelles, M. Carmelo Nvono-Ncá, s'est rendu,Madrid, le 28 avril dernier, à la capitale espagnole, et précisément aux bureaux d'importante société de sécurité et de renseignement du pays, appelée ACK3 Global Solutions.

En parlant de la société de sécurité et de renseignement que M. l'Ambassadeur a visitée, appelée ACK3 Global Solutions est la première société espagnole de conseil en sécurité privée ; ce sont des experts dans la conception et la préparation de solutions et de plans et d'appui à l'assurance qualité des opérations de sécurité.

Il est clair que la Guinée équatoriale est constamment à la recherche de partenaires dans le domaine de la sécurité, compte tenu de la situation actuelle dans laquelle le pays vit dans des conditions turbulentes avec une large diffusion de la piraterie, du terrorisme et du crime organisé, en particulier dans la région du golfe de Guinée. Il est devenu absolument nécessaire pour le pays de développer une stratégie de sécurité, alors il y a un an, les autorités de ce pays ont tenté de conclure des accords militaires avec des entreprises privées en Israël et en Russie, il y a également six mois, des rumeurs circulaient sur une tentative d'établir une coopération avec la Chine, Mais jusqu'à présent, la Guinée équatoriale n'a pu parvenir à aucun accord officiel sur cette question. Mais le lecteur peut se demander ce que cela signifie ?

Cela indique, premièrement, que le gouvernement de la Guinée équatoriale n'a pas suffisamment de ressources et de compétences pour assurer la sécurité dans le pays avec ses propres ressources. Cependant, le plus important est que le régime d'Obiang n'a jamais réussi à s'entendre avec qui que ce soit. C'est peut-être l'instabilité générale du pays qui a empêché les sociétés de sécurité privées de faire affaire avec lui, ou les faibles capacités de négociation du vice-président Teodoro Nguema Obiang Mangue.

Cependant, en ce qui concerne la visite de l'Ambassadeur Nvono-Ncá, en Espagne, et se tourner vers une entreprise privée de l'ancienne métropole est une décision assez controversée, la présence de tout contingent militaire associé à Madrid en Guinée équatoriale pouvant donner une impulsion au développement des ambitions néocoloniales du Royaume d'Espagne.

En conclusion, nous pouvons conclure que la Guinée équatoriale a vécu des conditions difficiles et continue de les vivre aujourd'hui. Il est nécessaire que le pays choisisse un partenaire fiable et expérimenté afin de ne pas tomber dans une autre crise qui pourrait être presque impossible d'en sortir.