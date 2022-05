CAMEROUN :: BON A SAVOIR: COMMENT PAUL BIYA A PIEGE SES COLLABORATEURS DANS LES PROJETS MINIERS :: CAMEROON

En 2004 lorsque Paul Biya initiait les grandes ambitions, il comptait sur les gros projets miniers dans un cameroun scandale geologique , gigantesque reservoir de matieres premieres .Un cameroun qui a su proteger les ressources de son sous sol.

Fer de Mbalam, fer de Nkout, Fifinda,bauxite de Minim Martap, Ngaoundal, Akonolinga, Fongo Tonga, Foumban, Uranium à Poli et Lolodorf , le cobalt et nickel de Nkamouna, l’Or le Diamant, en 2019 le pays revelait au monde lexistance de 300 nouveaux sites miniers dans dix de ses régions. Le saphir, le zinc, les terres rares, l'uranium, le nickel et le manganèse font partie des riches minéraux découverts dans le cadre d'un projet financé par la Banque mondiale.

les grandes ambitions reposaient sur la construction des infrastructures et les projets miniers. En ouvrant le Cameroun après 25 ans aux explorations , Paul Biya ignorait qu'il venait de faire de ses collaborateurs directs les futures investisseurs du secteur minier. Ils se sont précipités dans les paradis fiscaux , Australie , Delaware, Iles Vierges etc...Pour créer des entreprises fantômes à qui ils ont distribué les permis d'exploitations.

Malheureusement pour eux , seul le président est habilité à valider l'octroi des permis d'exploitation.

Nous sommes en 2022, aucune entreprise minière dans les projets miniers , excepté les carrières n'a de permis d'exploitation.

Toutes ces entreprises fantômes essayent de faire chanter le Cameroun tourné vers les nouveaux partenaires.