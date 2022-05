CAMEROUN :: Soupçons de malversations financières à la Fecafoot: Samuel Eto’o limoge Liliane Ngo Mbog Binyet :: CAMEROON

Liliane Ngo Mbog Binyet ne fait plus partie des effectifs du personnel de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot).

Dans un communiqué en date du 4 mai, le président Samuel Eto’o Fils a porté à la connaissance de l’opinion publique en général, à ses partenaires et sponsors en particulier, que « Madame Liliane Ngo Mbog Binyet, précédemment Chef de Département Marketing et Responsabilité Sociétale, ne fait plus partie des effectifs de la Fecafoot à cause de soupçons de malversations financières"

L’ex employée de la SMID fût recrutée en avril 2020 à la Fecafoot par l’ex président Seidou Mbombo Njoya.

Depuis son limogeage, elle serait portée disparue…

Ci-dessous, le communiqué signé par Samuel Eto’o à ce sujet