CAMEROUN :: Ecole Internationale de Guerre de Yaoundé: Colloque international sur la transition énergétique :: CAMEROON

Soixante stagiaires des pays d’Afrique, d’Europe et d’Amérique prennent part aux travaux du colloque international ouvert à l'Ecole Internationale de Guerre de Symbock à Yaoundé au Cameroun. Sous le thème « Transition énergétique et neutralité carbone dans le monde : Quelle posture au-delà de l’écologie pour l’Afrique ? » Les hauts gradés de l’armée et de la gendarmerie vont acquérir des connaissances pour la transition énergétique, la préservation de la nature et de la biodiversité.

Sous la houlette du Ministre Délégué à la Présidence Chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo en présence du Secrétaire d’État auprès du Ministre de la Défense chargé de la Gendarmerie Galax Yves Landry Etoga, du Général de Corps d’armée, Chef d’Etat-Major des armées, René Claude Meka, du Colonel Pierre Tiokap, Commandant de l’ESIG et plusieurs hauts responsables des services militaires, le maître de la cérémonie plaide pour un équilibre planétaire sur le plan énergétique en général et de maintenir en Afrique la biodiversité qui est de plus en plus menacée par des changements climatiques. Cette plaidoirie du Ministre de la Défense interpelle au premier rang les pays africains que BETI ASSOMO qualifie dans son discours « l'Afrique notre maison commune ».

N’étant pas classée, au rang des continents développés, l'atout de l'Afrique repose tout de même sur sa richesse énergétique qui est encore presque intacte. Pour échapper à ces changements climatiques observés ailleurs, les forces armées des pays africains doivent collaborer, proposer des solutions innovantes et pérennes. Les participants de la 17e promotion de l 'ESIG après cette formation devraient devenir des apporteurs de solutions sur le plan énergétique, trouver des stratégies pour éviter la dépendance énergétique ; parce que l’Afrique actuelle doit penser à résoudre ses problèmes par elle-même pourquoi pas élaborer des résolutions mondiales qui viennent des armées du continent noir.

En posture de partenaire stratégique sur le plan militaire, le Ministre de la Défense a rappelé le rôle de la France sur la formation, l’équipement et le partage d'informations avec le Cameroun.