Les employés de la Société Hygiène et Salubrité du Cameroun HYSACAM observent depuis peu, un arrêt de travail. Pour cause de salaires non payés aussi bien que les conditions de travail à améliorer.

La situation devient préoccupante. Yaoundé la capitale notamment en prend un sérieux coup. La ville étouffe sous le poids des ordures. Le ministre de l’habitat et du développement urbain MINHDU a pris la mesure de la situation.



A Yaoundé, le cache-nez n’est pas seulement une mesure barrière contre la pandémie du corona virus mais une forme de lutte contre les odeurs nauséabondes des immondices de poubelles. Le quotidien Mutations a trouvé les mots justes. Yaoundé : «Attention, cache-nez ! » Les ordures s’amoncellent dans la capitale, rendant l’air irrespirable et faisant planer une expansion du choléra. Pour l’information Hebdo, la capitale est «En mode poubelle ». Moins de deux mois après le départ des délégations étrangères venues pour la CAN 2021, la ville s’est empuantie. Les ordures, les piétons et les automobiles se disputent la chaussée sous le regard impuissant de l’entreprise en charge du nettoyage. L’urgence d’une véritable politique d’assainissement des villes est signalée.

Il n’en fallait pas plus, le Minhdu est montée au créneau, pour mettre fin à cette montée de l’insalubrité, terreau fertile pour certaines maladies.

Ce Mercredi 04 Mai 2022, le Ministre de l'habitat et du développement urbain a présidé une réunion d'évaluation des prestations de la société Hysacam en charge du ramassage et du traitement des déchets. Dans ce que le journal Info à Chaud qualifie de « carton jaune du Minhdu à Hysacam », le journal Le Pélican attribue la responsabilité de l’insalubrité montante à hysacam « Le Minhdu rappelle Hysacam à l’ordre » Pour le journal, les responsables de cette société ont reconnus le préjudice grave causé par la grève et ont promis au ministre d’accélérer la collecte des ordures afin de rattraper le niveau de propreté des villes.

La rencontre de Yaoundé a-t-elle mis fin à la grève des employés d’Hysacam ? Apres la concertation avec les parties prenantes, l'analyser les causes des interruptions récurrentes des activités de la société Hysacam, afin de traiter le problème à la racine et prévenir la survenue de futures crises. Le Ministre Célestine Ketcha Courtès, a évoqué l’amélioration du système de collecte des ordures et la résolution des problèmes qui entrainent régulièrement l’interruption des prestations de propreté dans les villes.

Aussi rassure t on au Minhdu que « Le coup de poing du Minhdu vient de remettre en marche les engins de la société Hysacam, pour un retour à la vie normale, et de la propreté dans les villes Camerounaises, gage d'une meilleure santé et de l'éradication de certaines maladies ».