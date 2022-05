CAMEROUN :: Fête Du Travail 2022 : Supergooal, Partenaires et employés en Fête ! :: CAMEROON

Le 01er mai dernier n’a certainement pas été le jour le plus long pour les employés de supergooal encore moins pour le staff dirigeant de l’entreprise CAMPRESJ.

La marque supergooal puisqu’l s’agit d’elle a mis les petits plats dans les grands en s’illustrant à sa manière dans la célébration de la fête du travail. Dans lune des salles du palais des congrès, de Yaoundé que, employés, partenaires et employeurs étaient réunis.

Le crédo, rendre l’instant mémorable, après 3 ans sans rassemblement de célébration véritable, sans réclamations, sans assise des différentes parties. Cérémonie préparée depuis plus d’un mois, couloirs des salles de directions, commissions remplis de monde qui a leur tour n’ont ménagé aucun effort pour que la messe du 01er soit dite !

Chose promise, chose due, les arbres ont tenu la promesse des fleurs. Employés en rouge couleur de fête, employeurs et partenaires en tenue d’apparat, un petit coup d’œil sur cet angle ne saurait nous laisser indifférent quant à la présence des autorités traditionnelles dans cette salle.

Entre les lignes, le discours d’assurance de monsieur Yomi PDG des entreprises CAMPRESJ qui n’a pas manquer de souligner sa reconnaissance à l’endroit de tout son staff mais surtout pour ce qui avec dévotion et passion se mettent à la tache chaque jour pour rendre la marque encore plus visible qu’elle ne l’est déjà. Il était aussi question dans ce dernier discours de rappeler à l’ordre certain employés insérieux et fraudeurs sur les mesures qui seront prises dans un futur très certain si jamais ces derniers ne venaient pas à suivre les voies les plus honorantes.

Tout compte fait, pour agrémenter la soirée, le tout nouvel ambassadeur de la marque supergooal Moustik le Karismatik a apporté sa touche d’humour. Bien d’autres artistes aussi ont contribué au plaisir dans cette soirée à l’instar du Lion Blanc Aidjo Mamadou, Ghislain Dimai pour ne citer que ceux-là !

Les distinctions et autres cadeaux ont marqué le point culminant de cette soirée supergooal . La prononciation des noms des deux meilleurs employés de la marque mettait tout le monde d’accord comme un seul homme ! De leur joie on pouvait lire, « si c’était à refaire, nous le referons avec le même engouement et la même énergie » vivement la prochaine célébration des travailleurs de la marque leader pour un pari responsable !

