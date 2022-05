CAMEROUN :: L’ART récompense son personnel méritant :: CAMEROON

Alors que des millions de personnes célébraient la Journée mondiale du travail à travers le monde, le directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications du Cameroun (ART/ANTIC), Philemon Zoo Zame, a saisi l'occasion pour remettre des médailles à des membres exceptionnels du personnel de l'institution pour leurs longs et fructueux services offerts à la structure.

Le 1er mai, l'organisation a tenu cette cérémonie à son siège à Yaoundé, où l'AG a encouragé ces travailleurs exceptionnels pour leur travail productif, tout en encourageant la jeune génération à suivre leur chemin et à améliorer leurs services.

Les débats ont été présidés par Mouhamadou Awallou, conseiller technique n°01 de l'agence. Les participants ont été informés sur deux thèmes : " L'éducation pour la santé cardiovasculaire " présenté par le Dr Sylvie AMOUGOU, née ZAME, cardiologue, et " Les droits et obligations des travailleurs en entreprise, le cas de l'ART ", présenté par le Dr Pierre MBAMBA, Administrateur/Consultant principal du travail, et Mme EBOT, Inspectrice du travail.

Le personnel de l'Agence qui a répondu positivement à cette invitation de la direction générale, a été informé sur plusieurs éléments fondamentaux, notamment les facteurs de risques cardiovasculaires, les complications qui peuvent en découler ou les moyens de prévention pour le premier thème. Sur le second thème, ils ont été informés des droits fondamentaux qui découlent de leur statut de travailleur (droit à la dignité, au respect, droit à la sécurité sociale, etc.), mais aussi de l'importance du respect des horaires de travail, de la discipline en général et du règlement intérieur.

A l'issue des présentations et des échanges, le Conseiller Technique n°01 s'est félicité de la qualité des présentations qui ont été riches et édifiantes, et a exhorté le personnel à prendre en considération tout ce qui a été développé.

En dehors des conférences débats, l'entreprise a également mené une campagne de sensibilisation et de dépistage des hépatites pendant deux jours. Le groupe a tenu un service œcuménique dans ses services vendredi dernier, remerciant Dieu pour sa grâce sur leurs vies. Une rencontre de football et une réception ont clôturé les activités organisées par le GM pour le personnel de l'institution.

Le thème de l'édition 2022 de la Fête du travail est "Le monde du travail, la lutte contre le COVID-19, la protection de l'emploi et la productivité".

L'ART a notamment pour mission de veiller à l'application des textes législatifs et réglementaires dans le domaine des Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication ; de s'assurer que l'accès aux réseaux ouverts au public se fait dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ; et de garantir une concurrence saine et loyale dans le secteur des Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication.