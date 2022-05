Les ventes de terrain suspendues dans 21 départements au Cameroun :: CAMEROON

Le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières (Mindcaf), Henri Eyebe Ayissi, l’a annoncé, le 28 avril 2022, au cours du conseil de cabinet. Cette décision de suspendre les transactions foncières dans 21 des 58 départements du pays vise à juguler les ventes illégales des terres du domaine national.

Le département de la Lékié, de la Mefou et Afamba, de la Mefou et Akono, du Mbam et Inoubou, du Mbam et Kim, du Lom et Djerem, du Dja et Lobo, de la Vallée du Ntem, de l’Océan, de la Mvila, de la Sanaga-Maritime, du Moungo, du Nkam, de la Haute-Sanaga, du Noun, de la Bénoué, du Fako, de la Mezam, du Mayo-Banyo, de la Vina et du Wouri , sont concernés par cette suspension des immatriculations directes et des concessions.

Le Mindcaf a expliqué que cette suspension de ventes de terrain intervient dans un contexte où des transactions ont lieu dans le domaine national alors que c’est interdit par la loi.

Le Mindcaf affirme également que les conflits fonciers représenteraient 85% des affaires enrôlées au niveau des juridictions administratives et de 65% pour ce qui est des juridictions judiciaires.

A quand la levée de cette suspension ? Le Mindcaf demeure muet