CAMEROUN :: Le français MÜLLER Stéphane démis de ses fonctions de directeur général adjoint de la société FIPCA :: CAMEROON

La note de service limogéant le français MÜLLER Stéphane de son poste de Directeur Général Adjoint de la société FIPCAM a finalement fuité une année plutard.

FIPCAM est une entreprise italienne d'exploitation et de transformation de bois dont le siège social se trouve à Yaoundé.Elle comprends 3 sites industriels au Cameroun, notamment :le site de Mfou, le site de Mbalmayo et le site d'Abong-Mbang. Chaque site est chapeauté par un directeur de site (chef d'agence). Tous ces 3 sites (agences) sont placés sous la coordination et l'autorité d'un unique directeur général adjoint, installé au siège de la direction générale à Yaoundé.

MÜLLER Stéphane devient directeur général adjoint de la société FIPCAM il y a de cela quelques années. Selon plusieurs sources au sein des représentants des syndicats du personnel et de certains ex-cadres expatriés, c'est senior Maurizio BRUNO, fondateur de la société FIPCAM qui a signé la décision de le démettre de ses fonctions de directeur général adjoint et de le rétrograder au rang de directeur de site par intérim d'Abong-Mbang, laissant ainsi les salons huppés de la capitale camerounaise pour le petit village de Maduma.

Certains employés estiment que ce coup de massue est une grosse humiliation qui devrait pousser MÜLLER Stéphane à la démission. D'autres estiment qu'il n'a pas à quitter définitivement de lui-même cette entreprise, du moment où il perçoit un salaire. Il y en a même qui disent que les employés dénonciateurs n'avaient pas à fouiner à l'intérieur de la gestion de MÜLLER Stéphane dans le but d'envoyer des petits papiers contre lui au fondateur de l'entreprise, chaque poste de travail offre certains avantages. Plusieurs autres sources estiment que la plus grossière erreur de MÜLLER Stéphane s'est produite lors du déclenchement des enquêtes pour des soupçons de fraude contre l'entreprise dont il avait la charge de diriger. Ce directeur général adjoint s'était retrouvé sur des photos avec certains hommes en tenue, lesquelles photos avaient été rendues publiques laissant naître des interprétations diverses.

Au moment où ces lignes sont mises sous presse, certains ouvriers émettent vivement le vœux d'exprimer une pensée en direction de plusieurs ex-employés dénonciateurs déjà décédés, notamment MANGA Louis Claude, ETOUNDI AMOUGOU Léon, TALLA Martin, NANGA Gervais, BAYECK Léopold, ALI et ABATE, grace auxquels les conditions de travail seraient entrain de s'améliorer au sein de la dite entreprise.