FRANCE :: HERWAN FORCE, L'HOMME DU MICRO A LA PAROLE LÉGÈRE DE LA DIASPORA

Bientôt une décennie, micro à la main, au service de ses compatriotes dans la diaspora.

Hervé Wantiep de son vrai nom et Herwan Force au micro de présentation, est de tous les voyages en Europe pour soutenir et surtout apporter son expertise dans l'événementiel.Parfois chef de projet, il fait malgré lui la lecture des événements qui lui sont confiés, avec tact, dévouement et abnégation.

Son quotidien, très souvent englué dans des réunions de management, de concertation et de peaufinement l'amène à se surpasser pour donner toujours le meilleur de lui avec exaltation.

Sa dernière trouvaille en date est la réussite absolue de Grâce Decca le vendredi 13 mai 2022 en région parisienne.

Comment compte t'il faire pour rendre ce moment artistique de l'artiste Grâce Decca inoubliable?

Nous sommes allés à sa rencontre à Francfort la semaine dernière pour mieux comprendre le mode de fonctionnement de l'un des animateurs prisés de la diaspora camerounaise.

Éléments de réponse dans cet entretien qu'il nous a accordé dans la capitale économique allemande.