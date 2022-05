SUISSE :: La FIFA sanctionne le Cameroun :: SWITZERLAND

La FIFA a publié ce lundi 2 mai 2022 des sanctions disciplinaires imposées par sa Commission de Discipline en relation avec les incidents survenus lors des matches des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 disputés au cours du premier trimestre 2022.

Conformément à sa politique de tolérance zéro vis-à-vis de la discrimination et de la violence dans le football, la FIFA a sanctionné un certain nombre d’associations membres en raison du mauvais comportement de leurs supporters respectifs. Parmi ces associations, on retrouve le en bonne place le Cameroun.

Le pays de Samuel Etoo, pour le motif établi d’invasion du terrain de jeu lors du match retour CAmeroon - Côte d’Ivoire du 16 novembre à Japoma et conformément à l’article 16 du CDF écope d’une amende de 10.000 francs suisses.

comme le Cameroun, plusieurs autres pays qualifiés et même non qualifiés pour le mondial qatari ont été sanctionnés par l’instance faîtière du football mondial