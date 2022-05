CAMEROUN :: ÉCONOMIE: LE LANCEMENT DU PROGRAMME SUFWARE A CONNU UNE RÉUSSITE TOTALE. :: CAMEROON

La salle des actes de l'hôtel Krystal palace de Douala a abrité le mardi 29 mars 2022, la cérémonie de lancement du programme Stand Up For African Women Entrepreneurs(SOFWARE) regroupant les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale(CEMAC). Cette grande messe d'affaires qui a drainé les sommités du paysage économique était axée autour du thème" Business Woman: Enjeux et Opportunités de croissance en Afrique".

L'événement qui a eu le mérite d'être placé sous la signature du Club Afrique de Développement du groupe Attijariwafa bank était articulé autour des interventions de premier plan, panel autour du thème, rencontres d'affaires liées aux opportunités de développement.

Cette cérémonie a connu un éclat exceptionnel grâce aux interventions excellentes de Madame Valérie NEIM Présidente Directrice Générale de Brassa Transactions et Madame Kate FOTSO fondatrice de Telca ainsi qu'aux échanges autour de la construction des réseaux d'opportunités menés par plusieurs autres femmes d'affaires et personnalités venues de d'autres pays africains.

Notons que, la cérémonie de lancement du programme SUFWARE en zone CEMAC placée sous le parrainage de Louis Paul MOTAZE, le Ministre des Finances a aussi connu la présence du Gouverneur de la Région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha DIBOUA.

Il sied de souligner que le programme SOFWARE en Zone CEMAC est sans doute la plus grande plateforme d'accompagnement des femmes Entrepreneurs en africaines.