UKRAINE :: Conflit ukrainien, Eric Nguemaleu « Seule la diplomatie pourra mettre fin à cette guerre »

Camerounais vivant en Belgique, ce juriste, diplômé d'études spécialisées en droits de l'Homme de l'Université Saint-Louis à Bruxelles, à Université Catholique de Louvain et Université de Namur en Belgique, est de surcroit politiste, diplômé d'études spécialisées en politiques européennes de l'Université Catholique de Louvain et de l'Université Saint-Louis à Bruxelles. Président de l'asbl Solidarité Universelle, il est aussi un leader organisateur de multiples conférences et animateur de plusieurs débats scientifiques. Dans le contexte de la crise Ukrainienne, il est l'une des personnes ressources africaine ayant qualité, pour donner son avis, tant sur le plan juridique que politique.

La Crise Ukrainienne prend une ampleur qui n’augure pas d’un dénouement prochain. En tant qu’expert des questions de politique internationale, quelles pistes politiques de sortie de crise entrevoyez-vous ?

Merci pour la tribune que vous m’offrez pour m’exprimer sur cette crise qui vient encore une fois de plus mettre à nue les carences des théories Libérales qui pensent qu’on peut véritablement construire une autorité supra Nationale, contrairement aux Réalistes, qui emploient le terme anarchique, pour démontrer qu’il n’existe aucune autorité véritable qui puisse gérer les relations entre les Etats, qui sont perpétuellement en compétition. Pour les Réalistes, les actes non Etatiques évoqués par les Libéraux sur la scène Internationale (ONU, OMC…) sont secondaires. Nous assistons progressivement et lentement vers la décadence des Etats, avec les deux grands principes du Traité de Westphalie de 1648, à savoir, le Principe de la souveraineté Externe, qui stipule qu’il y a pas d’autorité au dessus des Etats, que les Etats sont sur les mêmes pieds d’égalité et le Principe de souveraineté interne, qui stipule que l’Etat dispose de l’autorité exclusive sur son territoire, et qu’aucun Etat ne peut s’immiscer dans les affaires internes d’un autre Etat.

Depuis plus de 25 ans, on parle du principe du droit d’ingérence, avec des conséquences multiples, comme ce que nous avons vu en Libye par exemple.

Pour revenir à votre question, je pense que seule la diplomatie pourra mettre fin à cette guerre, et la médiation de la Turquie d’Erdogan, neutre dans le conflit, semble salutaire ; il faut un dialogue franc et sincère entre les deux camps. Les sanctions occidentales actuelles sont contre-productives, et laissent planer le spectre de la famine et d’une guerre généralisée en Europe et dans le monde

Les sanctions occidentales sont elles de nature à faire reculer la Russie ?

Il faut se souvenir qu’en 2014, après l’annexion de la Crimée et l’intervention à l’est de l’Ukraine par la Russie, l’Occident, les Etats-Unis et allies, avaient gelé les avoirs financiers des « Oligarques », interdit les voyages dans leurs espaces, exclusion du G8…mais cela n’avait ni empêché l’annexion de la Crimée, avec la construction du pont le plus cher du monde, la rattachant directement à la Russie, ni mis fin au conflit à l’est. Pour ma part, l’heure doit être à l’intensification de la diplomatie et non des sanctions ; pourquoi ? Parce qu’elles n’affectent que très peu la Russie, qui peut se retourner vers la Chine, les non-alignés et les Brics pour pallier à cela, aussi, en plus des conséquences directes, entrainées par la baisse du pouvoir d’achat des européens suite à l’augmentation du gaz russe dont elle dépend, de l’hydrocarbure, la baisse des exportations des entreprises européennes vers la Russie impactent directement les entreprises et les ménages

De son cote, la Russie est capable de riposter fermement en naturalisant certaines sociétés étrangères présentes sur son sol, par des ventes, des saisies (avions, bateaux, objets d’arts…)

Pour reculer, la Russie doit être certaine d’avoir assuré sa survie et sa sécurité, c’est de bonne guerre.

La monté du nationalisme en Ukraine, l’intension affichée du Président Zelesky de rallier le camp occidental, une zone Ukrainienne non sécurisée, en plus des liens historiques, culturels et religieux entre l’Ukraine et la Russie, font que personne ne peut dire avec exactitude quand s’arrêtera cette guerre.

In fine, chaque camp utilisera les moyens de pressions à sa disposition, mais seule la diplomatie pourra mettre fin à ce conflit, où à mon humble avis, les fautes semble être partagées

Comment expliquer les divergences évoquées dans l‘approche et l’action du camp européen sur cette crise ?

Les divergences entres occidentaux sur cette crise sont apparues dès le mois de janvier, avant même l‘invasion Russe en Ukraine, les USA et les Royaume-Unis, en prélude d’une probable guerre ont décidé de rappeler certains membres du corps diplomatique, ainsi que leur famille sans concertation avec les 27, incapables de leurs cotés de faire un bloc uni, et à s’accorder sur les sanctions contre de la Russie.

La tâche n’est pas aisée pour le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell qui a toujours du mal, avec les autres ministres des affaires étrangères de mesurer les coûts et les conséquences des sanctions, malgré plusieurs cartes sur la table, les divisions persistent. Par exemple l’embargo sur le pétrole et le gaz russe, impacte différemment les pays de l’UE, confrontés déjà à une hausse drastique des prix de l’énergie. S’il est vrai que l’UE ne peut se passer du gaz russe (un tiers de sa consommation), force est de constater que certains pays comme les PECO (pays de l‘Europe centrale et oriental), l’Allemagne, la France et aussi l’Italie sont plus affectés. Cette dépendance impacte au plus fort les ménages et les entreprises des pays cités plus hauts, raison pour laquelle Olaf Scholz, Chancelier Allemand et Emmanuel Macron, Président Français, tempèrent depuis, pour des raisons économiques, mais aussi politiques, propres à leurs pays respectifs. L’Union européenne à chaque crise, -souvenez-vous de la crise des migrants- affiche ses divisions, d’ailleurs, l’Italie s’est déjà tournée vers l’Algérie pour pallier au manquement en gaz.

La dépendance économique à elle seule ne justifie pas la recherche de la préservation de bonnes relations des pays Peco avec la Russie. Pour rappel, les Etats Baltes avant la chute du communisme faisaient partie de l’Ex-URSS. Le premier ministre Hongrois Viktor Orban, fraichement réélu ne cache pas sa relation privilégiée avec Moscou et évoque au passage la duplicité de langage des Français et des Allemands. Il est clair que des causes économiques, politiques, mais aussi historiques expliquent les divergences des occidentaux sur cette crise.

Les revendications russes se justifient-elle ?

Depuis le début du conflit, les langues divergent quant aux mobiles, certains experts accusent la Russie d’avoir envahit un pays souverain, d’autres l’Ukraine, non seulement pour n’avoir pas respecté les accords de Minsk, mais aussi son insistance à intégrer l’Otan et l’UE, et certains, l’Otan, pour son élargissement jusqu’aux portes de Moscou, rompant ainsi l’accord tacite qu’avait conclut Michael Gorbatchev et Bush père sur le non élargissement de l’Otan en échange de la chute du mur de Berlin, pourtant, les frontières de l’Otan sont à environ 100 kilomètres de la Russie aujourd’hui contre près de 1200 kilomètres dans les années 1990. Nous assistons à une intense communication politique dans les deux camps qui utilisent chacun la propagande, la rumeur, comme outil de guerre politique par médias verrouillés et interposés. Ceci dit, nous pensons que la Russie du Président Poutine a de réelles inquiétudes quant à sa securité, qui n’ont pas, selon elle, de réponses à l’heure actuelle. Moscou demande depuis à Kiev d’adopter un statut de neutralité comme l’Autriche et la Suède, en renonçant de s’associer militairement avec les puissances étrangères, à l’Otan, à l’UE, de reconnaitre le nouveau statut de la Crimée, ainsi que les Etats sécessionnistes pro-russe de Donetsk et de Lougansk, or l’Ukraine de son coté souhaite confier la garantie de sa sécurité aux puissances étrangères , le Président Ukrainien Zelensky n’entend pas vraiment renoncer à rentrer ni dans l’OTAN, ni dans l’Union européenne, ni reconnaitre la Crimée comme russe... Il faut rappeler que cette demande de Moscou n’est pas nouvelle, le Kremlin sollicite le respect des accords de Minsk de février 2015, signé sous l’égide de l’Osce. C’est à notre avis le minimum que Moscou puisse accepter pour mettre fin à la guerre, c’est une question de sécurité.

Aussi, le renforcement du déploiement d’une force militaire de l’Otan à grande échelle vers l’Est, pour des raisons de défenses et de protections des alliés, n’arrange pas la situation. Une chose est sûre, le Kremlin ne lassera jamais de son propre gré l’Ukraine virer vers l’Ouest, avec le risque de laisser l’Otan pointer ses artilleries lourdes dans son cœur. Nous sommes dans une situation, où la complexité et la divergence des intérêts rend la coopération presque impossible. Le conflit en Ukraine est un enjeu de tres grande importance sur le plan géopolitique et géostratégique entre l’occident qui cherche depuis des années à sortir définitivement l’Ukraine de l’influence de son rival russe, et la Russie qui fait tout pour ne pas lâcher l’Ukraine. D’ailleurs, Zbigniew Brzezinski, ancien conseiller de Jimmy Carter à la sécurité nationale de 1977-1981 affirmait dans ce sens que « sans l’Ukraine, la Russie cesse d’être un Empire pour redevenir un pays ».

Le conflit en Ukraine, affiche les limites, voir l’échec de la coopération des Etats entre eux à travers les organisations internationales, mais aussi l’échec de la sécurité collective, et du règne du droit international.

On peut dire, malgré nous que l’Ukraine n’a pas de chance de se situer géographiquement et géopolitiquement où elle se trouve, en cette période de « nouvelle guerre froide », les Etats sont des loups pour les Etats, c’est la dure réalité des Relations internationales.

Au stade actuel du conflit, peut-on évoquer des crimes de guerre ? Quand intervient la notion de génocide dans le cas d’espèce ?

Les crimes de guerre en droit international sont juridiquement encadrés par les conventions de Genève (1864-1949), constituées de quatre traités, sur l’amélioration du traitement des blessés de l’armée de terre, de la marine, du traitement des prisonniers de guerres, de la protection des civils en temps de guerre, et de trois protocoles additionnels (1977-2005) sur la protection des victimes des conflits armés internationaux, non internationaux, ainsi que de l’adoption du losange rouge sur fond blanc pour la Cicr, afin de bénéficier de la protection de la convention

Les crimes de guerre doivent être prouvés, par exemple, démontrer qu’une cible non militaire a été volontairement attaquée. On ne peut pas s’attaquer aux hôpitaux, centre culturel, église…, mais si les militaires investissent ces lieux, ca devient difficile d’évoquer les crimes de guerre. Aussi, il y a la difficulté avec l’ouverture des couloirs humanitaires ; après les délais, lorsqu’il y a des atrocités, difficiles de distinguer les victimes civiles, des militaires.

A notre connaissance, pour l’instant pas de victime aux seins des équipes de la croix rouge actives sur place en Ukraine. Même si elle a accepté sa juridiction en 2014, l’Ukraine, tout comme la Russie, qui s’est retirée en 2016, ne figure pas sur la liste des 123 pays qui sont Etats Parties au Statut de Rome de la CPI. Le génocide est une autre forme de crime contre l’humanité. La convention pour la prévention et la répression du crime de génocide l’a défini en 1948 ; l’intention doit être commise pour, détruire, tuer une race, ou une religion. A Boutcha, où de milliers de personnes ont trouvé la mort, le président Zelensky, parle de génocide, difficile faute de résultat d’enquête d’affirmer que le terme utilisé par le chef de l’Etat Ukrainien correspond à la réalité.

L’Afrique observe ce conflit avec plus de compréhension de la thèse de Moscou. Qu’est ce qui expliquerait cette sympathie ?

L’Afrique mûri tout doucement et mesure de mieux en mieux les enjeux internationaux. Elle est consciente que cette guerre n’est pas sienne et affiche sa neutralité. A l’instar des occidentaux, la Russie entretient aussi avec le continent des relations d’affaires dans les secteurs liés à la sécurité et à la défense, aux mines, aux hydrocarbures, à l’informatique, au nucléaire…, pourquoi prendra-t-elle le risque d’afficher une position, au lieu de renforcer ses opportunités commerciale avec la Russie? La jeunesse africaine, contrairement à la neutralité affichée de nos dirigeants prend majoritairement position pour la Russie, la situation en RCA, et la révolution au Mali de Assimi Goïta n’y sont pas étrangères. En plus, l’avènement des Ntic donne l’opportunité à notre jeunesse de s’informer, de communiquer avec le monde et d’avoir le bagage nécessaire pour analyser par elle-même les situations.

Cela dit, nous devons garder à l’esprit que les Etats n’ont pas d’amis, sauf les intérêts, que les russes ne peuvent pas nous aimer plus que les occidentaux, malgré leurs rivalités affichées.

D’ailleurs, ne nous étonnons pas, si à l’avenir les responsables Centrafricains et Maliens soient lâchés par la russie, si elle s’accorde avec les occidentaux sur la résolution de leurs différents. Par le passé, au temps de l’ex-Urss, les leaders nationalistes, pourtant pro-communistes comme Lumumba Patrice, Félix Moumié, Jonas Savimbi, Samora Machel, Thomas Sankara…n’ont pas reçu la protection nécessaire du Kremlin. L’Afrique doit rester vigilante pour ne pas être utilisée comme moyen de pression dans la lutte entre puissances.

Evoquons maintenant l’actualité récente avec le phénomène des OTS. Que vous inspirent ces revendications corporatives ?

Nous suivons comme tous les Camerounais, même à distance les revendications de ce collectif des enseignants qui sont fondées, ils ne méritent pas ca. Il revient à l’Etat de créer un climat de confiance par le dialogue afin d’apaiser et de résoudre définitivement cette situation qui persiste. L’enseignant Cameroun vit dans une précarité indescriptible, incapable de se loger décemment, de subvenir à ses besoins, ainsi qu’à ceux de sa famille, sur le plan nutritionnel, de santé…, bref, il lui est impossible d’avoir une vie conforme à la dignité humaine. Il est irresponsable de laisser dans une telle misère, les personnes qui ont à charge la formation et l’éducation de notre jeunesse, fer de lance de demain. L’Etat doit respecter les mesures prises depuis 2017, 10 ans sans salaires, c’est inadmissible. Sur les 181 milliards, l’Etat doit montrer sa bonne foi en commençant par éponger au moins la moitié de la créance des enseignants.

Il y a également le football et les lions indomptables ou on connait votre proximité avec de nombreux joueurs. Comment appréciez-vous la qualification au mondial du Qatar ?

En toute honnêteté, je suis de ceux-là qui n’étaient plus optimistes quant à la qualification pour la coupe du monde au Qatar, et pour deux raisons : -La première, lorsque Samuel Eto’o a pris le risque de changer d’entraineur, à l’approche de la double confrontation de Japoma et de Blida, je me suis dis intérieurement que ce n’était pas le moment, qu’il était plus sage de laisser Antonio Conceiçao terminer les éliminatoires. -La seconde raison qui venait renforcer la première, c’était le faux pas de Japoma ; je me demandais aussi comment notre équipe actuelle, il faut l’avouer, n’est pas une foudre de guerre, amputée de quelques cadres, en attaque de son feu follet Ngamaleu, de son capitaine blessée et de Zambo Anguissa au milieu, allait-elle faire pour sortir vainqueur face à l’Algérie dans sa citadelle jusque-là imprenable de Blida ? Mais à la fin quelles émotions ? Ouverture du score de Choupo Moting, égalisation de Touba à la 118 minutes, qui pensait avoir délivré définitivement le peuple Algérien, et le but de la victoire de Toko Ekambi dans les arrêts de jeux envoie 28 millions de Camerounais au Qatar. Depuis la coupe du monde en Italie, je n’avais plus ressentie à mon actif personnel ce genre d’émotion.

Eto’o n’est pas parfait, mais c’est une bénédiction et un porte chance pour le Cameroun, et ce que je dis n’engage que moi, à 41 ans, s’il s’entraine assidûment, malgré sa fonction durant les 8 mois qui reste, il pourra être un bon joker pour renforcer et épauler notre attaque qui présente quelques carences. Avec Matip en renforcement de la défense, Eto’o comme joker en attaque, plus un complément de joueurs de qualité au milieu de terrain, à mon avis, on aura une chance de faire une belle coupe du monde, et le Cameroun pourra, qui sait, battre d’autres records, nous n’avons rien à perdre. Quelques anciens du mondial Italien, comme Ekéké Eugène, Makanaky Cyrille ou même Jonkep Bonaventure peuvent venir renforcer la délégation camerounaise au Qatar, pour partager leurs expériences et booster les jeunes Lions.

Les binationaux seraient t-ils un enjeu interne ou une chance à exploiter par le Cameroun ?

Au delà d’être un enjeu tant interne qu’externe, les binationaux sont une mine d’or pour l’Afrique en générale et le Cameroun en particulier. D’ailleurs pour exemple, le Sénégal s’appuie sur ses Binationaux pour être au top du football africain depuis ces dernières années, le Maroc aussi. Il faut déjà voir que les pays formateurs, ne lâchent pas facilement ces enfants qu’ils ont formé et éduqué, les surdoués finissent par rejoindre à l’instar de Mbappé, Tchouameni l’équipe de France, ou autres sélections en Europe

De plus en plus en plus nombreux, et bien formé, nous avons la possibilité de les avoir gratuitement et prêt à combattre. Cependant, les problèmes récurrents liés à la gabegie financière, à la mauvaise gestion, à l’improvisation, aux primes nons payées, à la guerre permanente entre la Fécafot et le ministère de tutelle, n’arrangent pas les choses, aussi, les discours haineux et les invectives à l’égard de nos binationaux à travers divers médias et réseaux sociaux, de certains de nos compatriotes sont contreproductifs.

Ces jeunes sont nés ou grandi dans un autre système, un environnement où ils n’ont jamais manqué du minimum pour vivre, dans des sociétés où rien n’est laissée à l’improvisation, où chacun connait sa fonction et respecte en retour celle de l’autre, c’est par amour pour le pays d’origine des parents, mais aussi par le légende des Lions indomptables, que la majorité acceptent de porter le vert-rouge-jaune, sans calcul. Il revient aux dirigeants de corriger les manquements énumérés ci-dessus, afin d’inciter nos binationaux à rejoindre la tanière. Nous encourageons la nouvelle équipe de la Fécafoot à poursuivre le bon travail que le peuple Camerounais observe depuis ce début de mandat, même s’il reste à parfaire. C’est la première fois depuis au moins trente ans dans notre pays que nous n’avons entendu ni joueurs, ni encadreurs de notre équipe fanion se plaindre de primes, de mallettes entre deux capitales…

Un dernier mot

J’exhorte les Camerounais de toujours donner la priorité au dialogue, pour parvenir à résoudre nos différents dans la paix. La guerre, on sait quand elle commence, mais on ne sait jamais quand elle se termine.Nous sommes un jeune Etat, c’est en faisant des erreurs et en se remettant en question qu’on finira par trouver notre voix.