L'ancien commandant suprême des forces alliées de l'OTAN : "Nous utilisons les Ukrainiens comme nos forces d'appoint".

Fin mars, Biden a provoqué un incident mineur en déclarant que Poutine "ne peut pas rester au pouvoir". Il demande maintenant au Congrès étatsunien 33 milliards de dollars supplémentaires pour soutenir l'Ukraine, dont 20 milliards de dollars d'aide militaire. Cette somme s'ajoute aux 3 milliards de dollars d'aide militaire que les États-Unis ont déjà envoyés depuis février.

Pour mettre ce chiffre de 23 milliards de dollars en perspective, il est supérieur au budget militaire annuel de l'Espagne, du Brésil ou de la Turquie. En fait, seuls 15 pays dans le monde entier dépensent plus de 23 milliards de dollars par an pour la défense. Israël, célèbre pour sa défense, ne dépense "que" 24 milliards de dollars.

Comme je l'ai noté dans un précédent article, de nombreux éléments prouvent que les États-Unis souhaitaient en fait une guerre avec la Russie malgré la tendance de certains commentateurs à rejeter cette affirmation comme de la "propagande russe".



En effet, le membre du Congrès Adam Schiff n'aurait pas pu être beaucoup plus clair lorsqu'il a déclaré sur le seuil du Sénat étatsunien : "Les États-Unis aident l'Ukraine et son peuple afin que nous puissions combattre la Russie là-bas, et que nous n'ayons pas à combattre la Russie ici." (C'était en janvier 2020, pendant le procès en destitution de Trump).

Cependant, Philip Breedlove l'ancien commandant suprême allié de l'OTAN a maintenant fait mieux, laissant encore moins de place à l'ambiguïté. Lors d'une récente interview podcast avec le New York Times, il a déclaré : "Je pense que nous sommes dans une guerre par procuration avec la Russie. Nous utilisons les Ukrainiens comme forces par procuration". Voici une capture d'écran de la transcription :

Comme l'a noté le journaliste Wyatt Reed, Breedlove "a dit tout haut ce que tout le monde pensait". Sa déclaration apporte un soutien aux observateurs cyniques (comme le diplomate étatsunien chevronné Chas Freeman) qui ont suggéré que les États-Unis se battront pour l'Ukraine "jusqu'au dernier Ukrainien".

Reed, qui a repéré la gaffe de Breedlove mercredi, a également noté que pas un seul média n'en avait parlé. Une rapide recherche sur Google révèle que c'est toujours le cas : aucun média occidental n'a daigné mentionner que l'ancien commandant suprême des forces alliées de l'OTAN a qualifié les Ukrainiens de "nos forces par procuration".

Cela mérite d'être souligné, étant donné que lors de la conférence de presse d'hier, Biden a rejeté l'affirmation selon laquelle l'OTAN était engagée dans une guerre par procuration contre la Russie, la qualifiant de "fausse". Qui devrions-nous croire - celui qui a dirigé les opérations de l'OTAN en Europe pendant trois ans, ou celui qui ne l'a pas fait ?