CAMEROUN :: PAULINE NGO'BALA "ISRAËL-EGYPTE 2022 EST UNE OCCASION DE TOURISME ET DE RENCONTRE AVEC DIEU" :: CAMEROON

Pauline Irène NGO'BALA est Chef d'Agence Élites Voyages et par ailleurs chef de projet Israël- Égypte 2022. WEEK INFOS est allé à sa rencontre. Lisez plutôt

QUEL EST LE CONTENU RÉEL DU PROJET ISRAËL-EGYPTE 2022 ?

Il faut partir de l'importance qu'accorde tout chrétien pour le pèlerinage en terre sainte. ISRAËL-EGYPTE est donc une expérience unique de rencontre avec Dieu au travers d'une visite des sites qui témoignent de la vie terrestre du Christ et du peuple d'Israël. Voilà le contenu global de ce projet.

VOUS INSISTEZ AUSSI SUR LE CÔTÉ TOURISTIQUE DE CE CONCEPT ISRAËL - ÉGYPTE....

Bien évidemment. C' est une immersion dans l'histoire des grandes figures des récits bibliques de l Ancien au Nouveau Testament. Ces histoires fascinent tout chrétien, et il est clair que chacun aimerait bien toucher, marcher, goûter cet environnement historique.. C'est en réalitéu, une Occasion unique de marcher sur les pas du Christ.

Sois du voyage et Dieu te bénisse.

QUELLES SONT LES DISPOSITIONS PRATIQUES A PRENDRE POUR LES PÈLERINS

Écoutez: ÉLITES VOYAGES qui organise cet événement va mettre un point d'honneur pour une organisation réussie de ce pèlerinage. Déjà la date c'est du 05 au 15 juillet 2022. Nous offrons un packaging comprenant l'accueil, l'assurance, visa, billet d'avion, hébergement...

De façon globale, je peux vous assurer qu'au regard de l'engouement observé chez ceux qui veulent faire partir de ISRAËLÉGYPTE 2022, ÉLITES VOYAGES ( tel 672 429 849--_650 636 626---Douala) semble sur la bonne voie. N'oubliez surtout pas que c'est la 7eme fois que nous organisons ce périple.

ET LE COÛT DE CE PÈLERINAGE...

C'est pas sur les réseaux sociaux que nous allons discuter des chiffres. Nous invitons nos potentiels pèlerins à venir vers nous et nous allons ensemble définir ce coût. La mercuriale est de 2.300 000 mais on peut encore bien adapter ce budget.