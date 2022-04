AFRIQUE :: L’UNION EUROPEENNE EN PATROUILLE DANS LES EAUX DU GOLF DE GUINEE A STATIONNE A KRIBI :: AFRICA

Depuis 2020 c’est la frégate FREMM Luigi Rizzo de la marine italienne qui est déployée dans le golf de guinée afin de sauvegarder la liberté de navigation et la protection des intérêts de l’Union européenne en faveur de la sécurité maritime. La marine italienne (Marina Militare) et l’Union européenne sont unies pour promouvoir la sécurité dans le golfe de Guinée. En janvier 2022, un équipage de la Flottille 23F a été déployé sur la base aérienne de Libreville au Gabon et engagé dans l’opération CORYMBE , une première depuis 2008 .



La frégate FREMM Luigi Rizzo était ce 24 Avril 2022 au Port Autonome de Kribi .Présente depuis plusieurs mois dans le Golfe de Guinée, dans le cadre de la mission de l'Union Européenne dénommée "Coordinated Maritime Présence", la frégate "LUIGI RIZZO" a choisi le Cameroun pour une escale de 48 heures.

Après les visites protocolaires d'usage aux autorités de la ville, le navire a accueilli le 25 Avril à 10 heures, le Contre-Amiral Chef d'Etat-major de la Marine, représentant le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense, les ambassadeurs de l'Union Européenne et d'Italie, les autorités de la ville ainsi que quelques invités spéciaux pour un déjeuner à bord. Il s'est achevé deux heures plus tard par un échange de cadeaux entre le commandant dudit navire et le Chef de corps de la Marne, suivi de la signature du livre d'or par ce dernier.



Avant 2020 la France prévoyait toujours la présence permanente d’au moins un navire dans le golfe de Guinée pour protéger les intérêts français dans la région (80000 ressortissants français).