La simplicité des impairs fait partie du génie de ce beau jeu. La douce nostalgie des vieilles arcades est toujours là, mais sans le blues. De nouvelles tours magnétiques vous permettent de rester vigilant dans le jeu. Il est connu pour son ambiance magique, ses gains potentiellement énormes et son attrait intemporel.

Les principes du jeu sont simples, découvrons-les!

Il y a 243 façons de jouer et la mise minimale est de 25 points.Les tours gratuits sont les mêmes paris qui déclenchent la fonctionnalité. Les paiements des lignes gagnantes sont multipliés par la valeur de la pièce.

5 Même type de paiement une fois.Cette fonctionnalité et de nouveaux bonus de rotation sont ajoutés aux manières gagnantes.Tous les gains paient de gauche à droite et de droite à gauche sur les rouleaux adjacents, à l'exclusion des éparpillements. Le taux de redistribution du jeu au joueur est de 96,00 % et Le glitch invalide tous les gains et jeux.

Au Compteur,

Gains – Affiche les gains actuels ou les derniers jeux gagnés. Solde - Affiche votre solde de trésorerie (valeur en devise). Pour Revenir au joueur, sachez tout simplement que le retour théorique au joueur est de 96,00 %.

Informations Complémentaires

En cas de dysfonctionnement du programme de jeu ou de l'équipement, tous les paris et les gains concernés seront annulés et les paris seront remboursés. Il s'agit de la version 1.0 des règles du jeu, datée du 1er décembre 2020.

