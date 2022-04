BELGIQUE :: Invitation de la fédération communale du MRC Namur : Journée sportive du 14 mai 2022 à Sambreville :: BELGIUM

La fédération communale du MRC Namur en Belgique organise une journée sportive le samedi 14 mai 2022 à Sambreville à partir de 8H00. Cette journée est ouverte à tous les amis politiques et sympathisants du MRC ainsi que leurs familles.

Trois activités sportives sont programmées :

- un tournoi de mini-foot pour les adultes,

- des courses d’athlétisme pour les enfants,

- une balade pédestre sur un parcours dont la distance sera modulable en fonction des capacités de chacun (2 km, 5 km, 8 à 10 km).

- Zumba

- Jeux (pétanque, Scrabble, Monopoly, bricolage, etc.)

Lieu : Collège Saint-André, Rue des Auges, 22,

5060 Auvelais - Sambreville

Peu importe que l’on soit un athlète de haut niveau, un sportif occasionnel, un sédentaire, une personne à mobilité réduite, un adulte ou un enfant, tout le monde y trouvera son compte.

La journée sportive se prolongera dans une ambiance très conviviale avec :

o un barbecue géant et un peu d'animation

o des échanges politiques

o la possibilité de faire une présentation préparée ou improvisée sur un thème politique, social ou économique

o du réseautage

En mettant le sport au cœur de notre projet de société, le MRC souhaite sensibiliser tous ses membres et sympathisant sur diverses problématiques (environnement, développement durable, solidarité, santé, …), inculquer des valeurs de respect et de citoyenneté, motiver et encourager

les femmes à s’intégrer au sein de notre parti politique, favoriser l’accès à l’information et renforcer les liens entre les communautés.

Contacts :

- Tel/Whatsapp : +32 466 22 32 63

- Tel/Whatsapp : +32 474 21 05 27

L’équipe de communication de la fédération communale du MRC Namur