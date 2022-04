CAMEROUN :: Yaoundé : Un pont de fortune au quartier Nkoulou :: CAMEROON

Lundi dernier au quartier Nkoulou, dans la pénétrante sud de Yaoundé. Les riverains, suite à la destruction d’un pont qui relie ledit quartier au lieudit « Petit marché Odza », ont construit une passerelle provisoire en vue de faciliter la mobilité des personnes et des biens. C’est que, la buse en béton qui enjambait le ruisseau qui traverse le quartier a été emporté par les eaux de pluie dans la nuit du 18 avril dernier.

Les chefs des deux blocs venus s’enquérir de la situation ont lancé une main levée pour pallier au plus pressé. « J’ai convoqué mes notables à une importante réunion de crise, afin de construire un pont provisoire pour permettre aux populations de traverser, et aux enfants de se rendre à l’école », explique le chef du quartier Nkoulou, Félicien Tabwé.

Le nouveau pont n’offre cependant aucune garantie aux riverains. Ces derniers ont beaucoup de difficulté à traverser, car, l’infrastructure n’est pas suffisamment solide. Pour aider les jeunes femmes et les handicapés à traverser, un jeune homme du quartier s’est installé près du pont à titre bénévole. « Pour des raisons de sécurité, je préfère emprunter d’autres chemins pour me rendre à l’école. Le nouveau pont est trop fragile, je préfère être en retard aux cours que de tomber dans la rivière », souligne Dilane Tekeu, un élève. C’est la consternation chez maman Bernadette.

Commerçante au petit marché Odza, elle accuse le coup de cette situation. «Ça fait une semaine aujourd’hui que je souffre, c’est pénible de traverser avec la marchandise sur la tête. Je suis toujours en retard au marché et je rate beaucoup de clients », se plaint-elle. D’autres riverains se plaignent du prix du transport qui connaît une hausse depuis la survenue de cette situation. Annie Claire habite le quartier. Elle emprunte régulièrement des motos pour ses déplacements.

« Les conducteurs de moto ont augmenté les prix. Avant, je payais 100 Fcfa pour le petit marché Odza. Maintenant, puisque la route principale n’est plus praticable par les automobilistes, ils empruntent d’autres chemins et c’est plus couteux », déplore-t-elle. Entre temps, les populations ont les yeux rivés vers le gouvernement qui, seul, peut soulager leurs souffrances.