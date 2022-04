CAMEROUN :: Yaoundé : Le Gouvernement reconnaît la dégradation du stade OLEMBE :: CAMEROON

C’est une révélation qui apparaît comme un gros scandale. Surtout qu’il s’agit d’un chantier qui a coûté plus de 200 milliards au contribuable camerounais. Le chantier de construction du stade Olembe. En effet, le gouvernement savait que les “ éléments de fixation des écailles de Pangolin “ placés sur le stade n’étaient conformé à la norme et de bonne qualité. C’est-à-dire le matériel de construction de mauvaise qualité.

C’est ce qui ressort d’une note du 24 juin 2021 du ministre des Sports, Narcisse Kombi Mouelle à Franck Mathiere, Vice-Président des opérations internationales de MAGIL. On découvre d’ailleurs dans cette correspondance que ce matériel a été livré non pas par une entreprise italienne, mais Chinoise.

Le ministre des Sports a demandé des solutions pour cela. Visiblement elles n’ont pas été apportées vu que les “ écailles de pangolin “ se décollent comme on peut le constater en image.

Rappelons ici que le complexe sportif Olembe c’était: 01 stade couvert de 60 000 places; 02 stades d’entraînement; 01 hôtel de 70 chambres; 01 piscine olympique ; 01 centre commercial; 01 gymnase; 01 salle de cinéma; Des voies d’accès.

Montant initial du projet : 163 milliards de FCFA.

Délai des travaux 30 mois à partir de 2014 . Aujourd’hui, 2021 c’est-à-dire 07 ans après (2014 -2021 ) , le projet est porté à 218 milliards c’est-à-dire 163 + 55 milliards de FCFA. En plus le projet est réduit au seul stade non terminé aux allures abandonnée et non plus au Complexe Olembe tel le présente la maquette. Les sous-traitants qui ont même construit le stade n’ont même pas été payés.

Aujourd’hui les écailles de Pangolin se décollent d’elles-mêmes moins de 5 mois après la fin de la CAN