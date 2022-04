CAMEROUN :: UNE FEMME ACCUSÉE D’AVOIR TENTÉ DE TUER SON MARI DEMANDE LE DIVORCE :: CAMEROON

Le tribunal de grande instance et les populations de Mfou ont vécu une scène plutôt hors du commun lors de l’audience opposant dame Régine E. à Mathieu E. pour une affaire de divorce.

Régine et Mathieu sont mariés depuis 10 ans, l’épouse veut légalement mettre fin à cette union pour incompatibilité d’humeur et abandon de foyer. Des motifs que son époux rejette en bloc. « Madame le juge, elle veut divorcer parce qu’elle a essayé de me tuer sans succès » lance-t-il à la cour lorsqu’on lui demande s’il est d’accord avec les prétentions de sa femme. Une déclaration qui met toute la cour en émoi et laisse échapper des murmures de la foule venue prendre part aux débats.

Mathieu, appuyé sur une béquille reste pourtant serein et continue son récit à la demande du tribunal. « Je suis tombé malade en 2016 et j’ai été hospitalisé pendant plusieurs mois. Une nuit, ma femme m’a réveillé à une heure du matin alors que j’étais gravement malade pour me dire que mes jours étaient comptés et qu’il fallait que je lui confie tous mes comptes bancaires et les reconnaissances de dettes en ma possession ».

Face à ce récit glaçant, Régine ne se laisse pas faire « Il ment », lance-t-elle toute agitée. »Expliquez-nous » lui rétorque la présidente du tribunal. « Il était en effet malade et on avait dit qu’il n’allait plus vivre et comme on n’a pas d’enfant, je me suis dit que sa famille allait arracher tous les biens, c’est pour ça que je lui ai fait cette demande » justifie-t-elle sans complexe.

L’assistance se remet à murmurer en signe de désapprobation. Dans la salle quelques femmes venues visiblement soutenir Mathieu laissent échapper des propos désobligeants à peine audibles contre la demanderesse pendant que la présidente du tribunal elle-même arrive à peine à contenir son embarras. « Madame, vous dîtes qu’il était censé mourir mais il est bien là devant nous » relance la juge. Dame Régine E. hausse les épaules en guise de réponse.

C’est à ce moment que l’avocat de la défense est autorisé à la questionner. L’entrée en matière de l’homme en noir est tout aussi tonitruante que l’ouverture de l’audience. « Vous dites que vous n’avez pas essayé de tuer votre mari mais vous avez fait mettre un canari plein d’écorces sous son lit … » Crie Maître Fabien N. pour confondre Régine E. que l’assistance pointe déjà comme la « diablesse de l’affaire ». Elle tente d’éluder la question en reprécisant les motifs de son divorce mais face à l’insistance de l’avocat, elle finit par parler du fameux Canari. « Le Canari, ce n’était pas pour le tuer. Un marabout m’avait donné ça pour m’aider à garder mon mariage …mais bon » tente-t-elle de justifier.

La parole est redonnée à Mathieu, l’époux, qui, les larmes aux yeux explique son calvaire. La cour apprend que ce dernier, une fois sorti de l’hôpital avait de la peine à trouver le sommeil chez lui. Jusqu’à présent, ses nuits sont jonchées de cauchemars qui tendent à lui rappeler à chaque fois l’imminence d’une mort prochaine. « Ma femme a voulu me tuer, je vous le dis. Je suis vivant parce que j’ai quitté la maison un moment pour aller me reposer ailleurs » conclut-il.

« C’est faux, c’est faux » s’écrie Régine qui n’arrête pas de se justifier « Si j’avais voulu te tuer, je l’aurais fait depuis. Toutes les femmes savent comment tuer un mari puisqu’elles vivent avec lui tous les jours » poursuit-elle.

Les murmures reprennent dans l’assistance, l’émotion est vive, la foule s’agite. Les propos de dame Régine E. sonnent comme un scandale pour beaucoup y compris pour le collège des juges, qui décident de renvoyer les débats à une date ultérieure.