CAMEROUN :: Presse en deuil: Armand Mbianda casse sa plume :: CAMEROON

Le monde des médias est en deuil. Armand Mbianda, le directeur de publication du trihebdomadaire Le Soir est mort cet après midi du 27 avril 2022 au Centre Hospitalier Universitaire CHU, de Yaoundé.

On le savait malade depuis un certain moment en raison de ses va et vient à l'hopital à Yaoundé. De quoi souffrait il ? De quoi est il mort? De source de la famille, on reste discret et preoccupé par le choc qui accompagne le décès brutal de celui qui était le pilier de la famille.

Dans le milieu des médias, on reste peu disert sur le décès brusque du Directeur de Publication " sa mort nous a tous surpris. Malgré la maladie qui le menacait, il se montrait confiant et plein de vie. Il nous rassurait que tout irait pour le mieux. Malheuresement, le sort en a decidé autrement. Pour le moment, nous sommes sous le coup de l'émotion" nous a confié un Directeur de publication qui a requis l'anonymat.

La rédaction de camer.be s'associe aux douleurs de sa famille. RIP , DP