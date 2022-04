CAMEROUN :: Les députés Marlyse Soppo et Albert Dooh Collins apportent un soutien à la communauté musulmane :: CAMEROON

En plein jeune de Ramadan, les musulmans de Wouri centre et Manoka ont reçu des présents d’une valeur de 3 millions de francs cfa de leurs représentants au parlement

Ce sont plus de 300 familles de musulmans qui ont une fois de plus ressenti la générosité des parlementaires Albert Dooh Collins et Marlyse Soppo Touté , membre titulaire du conseil supérieur de la magistrature.

Comme cela a été institué en tradition par les intéressés, il est coutume qu’ils apportent un soutien à la communauté musulmane pendant la période du jeûne du ramadan.

Pour cette année, nos honorables n’ont pas dérogé à leur règle, pour manifester leur soutien à l’endroit cette communauté sœur , c’est la permanence parlementaire de l’honorable Dooh Collins située à la rue Pau à Akwa qui a servi de cadre à la cérémonie sobre de remise de cet important don.

Tomate , riz , spaghettis, farine et huile , voilà de quoi étaient constitués les paquets remis à ces familles venues en grand nombre qui. Ont pas manqué d’adresser ses remerciement à leurs bienfaiteurs.

Ce don qui arrive à quelques jours de la fin du jeûne apparaît comme une véritable bouée de sauvetage qui va permettre aux musulmans de Wouri centre et Manoka de traverser cette période pas tres évidente et d’aborder la fête de fin de ramadan en toute sérénité.