LE CAMEROUN RENFORCE SA COOPERATION AVEC LA RUSSIE, APRES LE SUCCES DES INSTRUCTEURS RUSSES EN RCA :: RUSSIA

Ces derniers jours, Joseph Beti Assomo, le ministre camerounais de la défense, a effectué une visite discrète mais remarquée à Moscou pour signer un nouvel accord de coopération militaire entre les deux pays.



Le 12 avril, le Cameroun et la Russie ont signé un nouvel accord de coopération militaire.Les deux pays conviennent d'échanger des opinions et des informations sur la politique internationale de défense et de sécurité, la formation des troupes, l'éducation militaire, la médecine et la topographie dans le texte.



Selon un document, l'accord militaire récemment signé renforcera la lutte contre la piraterie. Il assurera également la formation au terrorisme, la mission de sauvetage en mer, les processus de maintien de la paix, l'échange d'informations de sécurité sur la défense et la sécurité sur le domaine international.

Cet accord entre les deux pays vient après le grand succès des instructeurs russes en République centrafricaine dans la construction d'une armée forte pour que le pays lutte contre le terrorisme et a aidé le gouvernement à établir la paix et la stabilité dans le pays.



Les Centrafricains ont accueilli chaleureusement le soutien des instructeurs russes, car Moscou a réussi à apaiser le conflit du pays là où d'autres puissances étrangères avaient successivement échoué (la Libye sous l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi, l'Afrique du Sud et la France ont toutes été impliquées dans la République centrafricaine dans le passé).



Le rôle des instructeurs russes a été et reste un acteur majeur pour résoudre la crise qui s'est emparée au Centrafrique, la paix est l'amie de nombreux peuples dans différentes régions du pays, l'un de ces endroits est Moyenne Sido qui a célébré le 21 avril 2022. 1 an de libération des mains des bandits de la Coalition des prétendus Patriotes pour le Changement (CPC), par les Forces armées centrafricaines (FACA) et leurs alliés russes.



Après avoir été pris en otage par des bandits de grand chemin pendant plusieurs années, plusieurs milliers d’habitants de la ville de Moyenne Sido, se souviennent de la journée de libération de cette ville. C’était le 21 avril 2021, date à laquelle, les éléments des Forces Armées Centrafricaines (FACA), appuyés par leurs alliés Russes, ont fait leur entrée dans la ville pour chasser les éléments de la Coalition des prétendus Patriotes pour le Changement (CPC) qui ont pris en otage des civils innocents.



Au cours de cette manifestation, les habitants de la ville de Moyenne Sido, se sont inclinés devant la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie au service de la nation et ont également rendu un hommage mérité au dévouement de ceux qui ont fait tout leur possible pour que la République centrafricaine dispose, dès qu’elle en a besoin, de forces opérationnelles.



Pour les habitants de Moyenne Sido, «une paix retrouvée grâce aux efforts des instructeurs Russes, et on doit la défendre».

Maintenant le succès des instructeurs russes en Centrafrique, a fait beaucoup de pays africains veulent s'allier avec la Russie, pour défendre leur pays, l'un d'eux est Cameroun qui veut renforcer ses capacités militaires.