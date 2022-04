CAMEROUN :: CULTURE: LE PARDON DE PETIT PAYS A LONGUE LONGUE :: CAMEROON

La force du pardon, la grandeur d'un homme. On connaissait déjà Petit pays comme un artiste au talent unique. D'un altruisme singulier. Beaucoup ingnoraient encore sa capacité à faire preuve d'une telle grandeur d'esprit, d'un tel degré de Hauteur. Il a décidé d'enterrer la hache de guerre et de Tout pardonner à Longue Longue qui l'avait injustement vilipendé il ya quelques temps.

En effet, malgré le climat morose et tendu entre les deux artistes suite aux multiples sorties de l’artiste Chanteur Longue Longue qui s’est régulièrement illustré par des propos discourtois vis à vis de son aîné Petit Pays.

Raba Rabi , n'es pas resté rancunier . Mieux il a décidé de tendre la main à Longue Longue. En marquant son accord à la programmation de l’artiste Longue Longue dans son temple culturel ce vendredi 29 Avril pour un concert entièrement live avec ses libératrices nom donné à ses danseuses.

Avant lui plusieurs artistes ont déjà eu l'occasion de prester dans cet espace de rêve. Petit Pays , Coco Argenté, Monny Eka, Peugeot BB , Adela BIKIM, Ben Decca , Prince Afo Akom et récemment la première dame de la musique Camerounaise Grâce Decca .

Le roi Rabba Rabbi patron du complexe Os D’ISHANGO Waaga a décidé de rendre à la musique ce que la musique lui a donné.

Le turbo d’Afrique célèbre la musique dans un cadre de choix et de poids. Les artistes n’y prestent pas gratuitement et ceci avec la collaboration du prince Fotouni son altesse royale Martin FONGANG le cabaret Os D’ISHANGO Waaga piloté en communication et Événementiel par le célèbre Olivier DYL se positionne dorénavant comme l’un des espaces les plus prestigieux qui promeut la culture on y annonce très bientôt Roga Roga , Lady Ponce , Mink’s , MIMIE , Davido ou encore Kerozen