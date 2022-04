MOZAMBIQUE :: Le Président Motsepe fait un don de 500 000 dollars aux communautés déplacées de Pemba, au Mozambiqu

Le Président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe, a rendu visite ce mardi matin aux communautés de Cabo Delgado qui ont été déplacées par les insurgés militaires à Pemba, au Mozambique. Au nom de la Fondation Motsepe, il y a fait un don de 500 000 dollars américains.

Le Président Motsepe était accompagné par le gouverneur de Cabo Delgado, Valige Tauabo, le Secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, le Président de Fédération Mozambicaine de Football, Faizal Sidat, et le Co-fondatrice et PDG de la Fondation Motsepe, le Dr Precious Moloi-Motsepe.



Environ 2 000 membres de la communauté déplacés ont reçu des ballons de football et des équipements de la CAF.

Dans l'après-midi, le Président de la CAF sera à Maputo pour le lancement du Programme Scolaire Africain.