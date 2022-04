NOMINATION: TIENTCHEU MANGA BLAISE OLIVIER HONORE LE CAMEROUN À L'INTERNATIONAL :: CAMEROON

Les Prouesses des enfants du Cameroun sur le plan mondial sont loin d’être terminées. La célèbre boîte Canadienne Dream World Pro Spécialisé dans la communication, le Marketing des clubs sportifs ainsi que le Management Sportifs des athlètes a nommé Monsieur TIENTCHEU Manga Blaise Olivier dit Tienzo au poste de Responsable Marketing et Sportif Cameroun.

Ce visage bien connu des milieux culturels et sportifs aura pour mission de Booster l’image et la vente des joueurs à l’étranger et dans les championnats locaux. En outre son cahier de charge lui permettra de rentabiliser, créer, gérer l’image d’un club au travers des médias cybernétiques et sur le terrain ( physique).

Bien plus il veillera à la bonne gestion des clubs à travers les outils de supervision, les entraînements des joueurs par le matériel de dernière génération.

Au vue de sa large expérience dans le milieu Footballistique, il mettra à contribution sa fonction de Manager Sportif pour apporter un impact dans le football Africain en général et Camerounais en particulier au niveau de la communication et le marketing des clubs.

Il convient de saluer la bravoure de ce jeune leader assurément une source d’inspiration pour les jeunes qui a force d’excellence, discipline, travail et abnégation a pu rehausser l’image de son pays sur une échelle appréciable.