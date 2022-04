CAMEROUN :: RAMADAN 2022 : CÉLESTINE KETCHA COURTÈS SOUTIENT LES MUSULMANS. :: CAMEROON

Célestine Ketcha Courtès, ministre de l’habitat et du développement urbain a offert des Dons en denrées alimentaires aux communautés musulmanes du Nde et Yaoundé. A l’occasion, les dignitaires religieux ont élevés des prières pour le Cameroun, et le Chef de l'État.

Après les dons offerts à la grande communauté musulmane du département du Ndé dans la région de l’ouest le 17 Avril dernier, madame le ministre de l'habitat et du développement urbain, la reine mère Célestine Ketcha Courtès, a offert ce 25 Avril 2022, des dons en denrées alimentaires à la grande communauté musulmane de Yaoundé au cours d'une cérémonie spéciale qui s'est tenue à la mosquée centrale de la capitale.

C’était en présence des autorités administratives, traditionnelles et religieuses. Les dons constitués des sacs de riz, des cartons de sucre , d'huile, des sacs de sel et bien d'autres . Ils ont été remis aux imams des mosquées de Yaoundé, et à certains responsables des ONG et associations musulmanes qui ont pris soin de distribuer aux fidèles.

Ce soutien qui arrive au moment du jeun du ramadan revêt un caractère très important pour les fidèles musulmans. El Adj Mohamadou Yacoubou, porte parole de la communauté l’a d’ailleurs souligné « ce geste de la reine mère est un soutien très important en cette période, et permettra à plusieurs familles d'achever avec succès le jeûne du Ramadan, avec la flambée des prix de denrées de première nécessité due à la crise internationale, et la pandémie de la Covid-19 ».

A l’occasion, Ketcha Courtes a appelé à une union des cœurs dans la prière. Aux guides religieux présents et à l’ensemble de la communauté musulmane. « Comme à vos frères chrétiens, je vous invite à organiser des séances de prières spéciales face à la crise qui secoue le monde, car en tant que croyants, nous devons nous confier à Dieu en toute circonstance » Au demeurant, c’est une Ketcha Courtes née à Maroua dans le septentrion qui est revenue parmi les siens.

Au nom des bénéficiaires, l'imam Mohaman Saminou de la mosquée centrale a remercié la fille adoptive du septentrion pour son acte de générosité à l’occasion du mois de jeûne musulman. « De telles actions qui s’inscrivent dans l’esprit même du Ramadan, mois d’excellence, de partage en vue de l’absolution des péchés, vous valent sans nul doute, au-delà de l’admiration qu’elle peut susciter chez nous, les humains, d’importantes rétributions venant de notre Seigneur, le Très Haut »

Pour Palalou Mindiyawa , 3eme adjoint au maire de Yaoundé . << Le geste de ce jour témoignage de ce que la reine mère Célestine Ketcha Courtès accordée un intérêt à un intérêt particulier pour le vivre ensemble et la cohésion, comme le veut le chef de l'État>>