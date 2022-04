CAMEROUN :: Une fillette décède dans des conditions troubles à Douala :: CAMEROON

La petite Yliana est décédée dans la salle d’opération de la polyclinique Archange de Bonapriso à la suite d’une mauvaise dose d’anesthésie.

Alors qu’elle a été internée parce que souffrant d’une Végétation adénoïde de la poche nasale , la petite fille de 5 ans ne sortira pas vivante de cette intervention « sans risque » à en croire les médecins qui la suivaient.



Ce sont des parents inconsolables qui essaient d’expliquer les conditions dans lesquelles est décédée leur petite fille qui loin d’être dans un état alarmant avait de petites difficultés auditives. C’est ainsi qu’un médecin ORL lui prescrit une intervention chirurgicale au cours de laquelle il sera question de lui ôter quelques végétations au niveau de poche nasale qui lui obstruent le conduit auditif.

À plusieurs reprises les parents vont demander le niveau de risque de cette intervention vu l’âge de leur fille. Au médecin de les rassurer « c’est vrai qu’il nya pas de risque zéro en médecine mais je peux vous rassurer que c’est une intervention légère qui mettra moins de 30 minutes »

Les parents rassurés vont confier leur petite fille au corps médical de la clinique. Quelques instants après l’entrée au bloc , un autre médecin sort et remet une ordonnance au père de la petite dans laquelle il est prescrit des suppositoires qui selon le médecin vont aider la petite à ressentir moins de douleurs à sa sortie du bloc , seulement, le père remarque que sur l’ordonnance il est marqué « enfant de 10ans » c’est alors qu’il interpelle le médecin en lui disant que sa fille n’a pas 10 ans mais 5 et que même sur le plan de la morphologie, elle ne faisait pas enfant de 10 ans . Le médecin très étonné va courir vers le bloc avec un air effrayé.

Sentant quelque chose de louche , le père de la fillette va le suivre et s’arrêter à l’entrée du bloc et depuis sa position, il aperçoit les infirmières toutes embrouillées entrain d’essayer par tous les moyens de réveiller l’enfant dont la durée au bloc dépasse déjà largement le temps indiqué plutôt par les médecins. C’est alors qu’il rencontre médecin qui était chargé de faire l’intervention à l’enfant, cette dernière lui répond toute aussi effrayée « moi j’ai terminé depuis , c’est l’anesthésiste qui n’arrive pas à réveiller l’enfant ».

Le père essaie en ce moment de se rendre au bloc où se trouve sa fille. Arrivé près du bloc , il aperçoit la jeune anesthésiste au téléphone en train de demander conseil auprès d’un confrère. C’est ainsi que va suivre une incroyable gymnastique pour essayer de réanimer la petite fille mais en vain . Le médecin en charge de l’intervention va se rapprocher des parents pour leur faire comprendre que le cœur de leur petite fille a cessé de battre et qu’elle est décédée.

Il leur explique par la suite que l’enfant aurait mal réagit à l’un des produits utilisé par l’anesthésiste.

Noir de colère, le père va à l’aide d’une chaise casser tout ce qui sera sa portée avant d’être maîtrisé plusieurs minutes après le décès de sa fille.

Chose curieuse les responsables la clinique dont le nom est bien inscrit sur les cachets nominatifs des médecins déclareront que lesdits médecins ne font pas partie de leur effectifs . Par conséquent la clinique aurait saisi ses conseils pour intenter une procédure à l’encontre des parents de la petite Yliana pour destruction de biens privés .

Quant à la petite , elle sera inhumée dans les heures qui ont suivi son décès par ses parents toujours sous le choc de cette disparition subite de leur fille qui, selon eux ne saurait rester impunie.