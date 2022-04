CAMEROUN :: Festival Essima: Les Bakoko du Mungo ont désormais leur festival :: CAMEROON

C’est sous le thème Edingan A NSANG (l’amour ensemble)que s’est déroulé du 22 au 25 avril 2022 ce premier festival du peuple de l’eau et de la forêt.

Ce sont au total 19 villages Bakoko du Mungo qui ont décidé de s’unir autour d’un festival afin d’avoir une manifestation qui fait d’eux des enfants d’un même ancêtre.

Il faut noter que les Bakoko du Mungo sont issus de deux grandes familles : les Yapeke et les Yabiang. Ce festival Essima est la fusion de deux organisations présentes depuis des années dans les deux lignées des Bakoko. Le festival Atan chez les Yapeke et les journées socio-économiques des Yabiang chez les Yabiang . Depuis deux ans donc et dans une quête d’unité, le peuple Bakoko du Mungo s’est résolu à avoir un seul et unique festival pour célébrer sa culture, c’est ainsi qu’est né le festival Essima.

Pendant ces quatre jours , le village Bossamba s’est transformé en véritable centre culturel bakoko où on pouvait découvrir toute la culture de ce peuple Mise en évidence par les différentes activités qui s’y sont déroulés: Rites traditionnels , danse mystique et initiatique, danse traditionnelle, élection miss et master , mini foire gastronomique, conférence-débat et enfin un concert géant animé en grande partie par des artistes du canton.

« Ce que nous demandons c’est le rassemblement de tous les fils Bakoko qu’ils soient de yapeke ou de Yabiang autour du festival Essima parceque ce n’est qu’à travers l’unité que notre canton grandira » déclare un patriarche Bakoko présent à ce festival.

Cette édition inaugurale a bénéficié du haut patronage du ministère des arts et de la culture mais aussi du conseil régional du littoral.

Pour la petite histoire , comme un signe vers une ouverture certaine, c’est l’équipe de la diaspora qui a remporté le tournoi de football.

Après cette première édition qui a sonné comme coup d’envoi, les fils et filles Bakoko du Mungo ont le devoir de se mettre en branle afin que les prochaines éditions de ce Desormais grand rendez-vous culturel soient à la hauteur de ce grand peuple qu’est le Canton Bakoko.