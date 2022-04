CAMEROUN :: Menaces sur l’année scolaire et tensions dans les régions anglophones :: CAMEROON

Le spectre d’une année blanche rode toujours autour de l’école. Le mouvement des enseignants On a Trop Supporté reprend du service avec le mot d’ordre « Ecole morte » en ce début du 3e trimestre. Cependant que dans les régions du Nord-ouest et Sud-ouest en proie aux velléités séparatistes, des tensions sont perceptibles entre les populations et les bandes organisées.

Que s’est il passé entre le gouvernement de la République et les revendications des enseignants ? Le Mouvement On a Trop Supporté OTS est monté au créneau en ce début de troisième trimestre le plus déterminant pour les élèves du primaire et de secondaire. Apres le mot d’ordre « Craie morte » suspendu il ya 3 semaines, le mouvement OTS revient à la charge avec « Ecole Morte ». Et pour cause, le gouvernement n’a pas satisfait aux revendications des enseignants. Dans un communiqué qui appelle au boycott des enseignements, le mouvement des enseignants reproche au gouvernement de leur avoir servi les « hautes instructions » au lieu des satisfaire à leurs exigences.

Le quotidien La Nouvelle Expression pense que «La grève des enseignants repart de plus belle ». Malgré leur mouvement de grève accompagné du slogan ‘’ On a trop supporté ‘’, l’indifférence du gouvernement contrait les enseignants à relancer leur contestation dès la rentrée du 3ème trimestre. Ce qui aura pour conséquence immédiate la «Menace sur le troisième trimestre »

Sur le sujet, Sans Détour, un journal paraissant à Yaoundé est plutôt nuancé avec son titre Enseignements secondaires : «Nouvelle grève à controverse de OTS ». Pour le journal, Le gouvernement affiche sa bonne foi dans la résolution des problèmes posés par les enseignants. Mais un communiqué pernicieux de OTS invite ces derniers à un nouveau débrayage ‘’ Ecole morte ‘’, dès ce lundi. Ce qui laisse croire que le mot d’ordre est diversement interprété. Aussi, après un jour de classe, le quotidien gouvernemental Cameroon Tribune parle de «Reprise effective ». Les élèves du primaire et du secondaire ont repris le chemin de l’école hier à travers le pays. Entre les cours pour les uns, et les évaluations pour les autres, on n’a pas perdu de temps. Par ailleurs, certains candidats au baccalauréat de l’enseignement général ont commencé les épreuves sportives.

Par ailleurs, dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest en proie aux velléités séparatistes depuis 6 ans, on enregistre de nouvelles victimes. Le journal Emergence relève que «deux soldats sont abattus dans le Sud-ouest » Deux soldats ont été tués vendredi dans une embuscade des séparatistes sur la route de Mamfe-Ekok dans la région du Sud-ouest. Avec pour conséquence des «Tensions entre séparatistes et populations » Pour le quotidien La Nouvelle Expression, Au moins neuf femmes sont retenues captives par des séparatistes anglophones depuis le début du mois d’avril en cours dans la région du Nord-Ouest. Une «Lette aux séparatistes » a d’ailleurs été écrite. Par Sara Augustine Laurence Timb.

Cameroon Tribune révèle que la jeune étudiante-chercheure à l’Université de Yaoundé I vient d’être couronnée lauréate du Prix international de poésie Léopold Sedar Senghor, à Rome en Italie pour son texte qui est un appel à la paix et à la cohésion sociale dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.